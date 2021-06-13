İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Arazi kavgası kanlı bitti! 1 kişi ölürken 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki aile arasından başlayan tartışmada silahlar çekildi.Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

13 Haziran 2021 Pazar 23:42
Arazi kavgası kanlı bitti! 1 kişi ölürken 4 kişi yaralandı
Takip Et:

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Elmabahçe köyünde akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin köyde yaşayan iki aile arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada patlayan silahlardan geldiği anlaşıldı. 

Silahların çekildiği kavgada 71 yaşındaki Şükrü Turan hayatını kaybederken olayda 4 kişi yaralandı. Kavganın ihbar edilmesiyle olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Daha sonra yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldılar. Jandarma ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Son Güncelleme: 13.06.2021 23:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MardinKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?
Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?
Teravih namazı nasıl kılınır?
Teravih namazı nasıl kılınır?

Popüler Haberler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru şartları neler? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru için gerekli şartlar
Süreli olan engelli raporu yenileme işlemleri nelerdir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkarma işlemleri
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? Borç kapatma kredisi şartları 2021
TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları
15 Haziran 2021 Salı günü Fox TV yayın akışı
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Boşanma Dilekçesi ücreti
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.