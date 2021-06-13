Arazi kavgası kanlı bitti! 1 kişi ölürken 4 kişi yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Elmabahçe köyünde akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin köyde yaşayan iki aile arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada patlayan silahlardan geldiği anlaşıldı.

Silahların çekildiği kavgada 71 yaşındaki Şükrü Turan hayatını kaybederken olayda 4 kişi yaralandı. Kavganın ihbar edilmesiyle olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Daha sonra yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldılar. Jandarma ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

