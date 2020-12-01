Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Kargo çalışma saatleri

Pandemi sürecinde vatandaşları siparişlerine ulaştırmak için özveriyle çalışan kargo firmaları, son dönemde yoğun bir şekilde çalışıyor. İntenet alışverişlerinin artmasıyla kargoları güvenli ve en hızlı şekilde teslim etmeyi amaçlayan kargo şirketlerinin mesai saatleri araştırılıyor.

PTT Kargo mesai saatleri

PTT Kargo hafta içi saat 08.30’da mesaiye başlayarak saat 17.00’de kapanır. PTT şubelerinde 12.30-13.30 arası öğle tatilidir.

Aras Kargo mesai saatleri

Aras kargo hafta içi saat 09.00 ile 18.00 arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günü 09.30-15.00 saatleri arasında hizmet veren firma, Pazar günleri kapalıdır.

Yurtiçi kargo mesai saatleri

MNG kargo mesai saatleri

e-ticaret firmaları tarafından sıklıkla tercih edilen Yurtiçi kargo, hafta içi saat 09.00-18.00 arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında açık olan Yurtiçi kargo, Pazar günü kapalıdır.

MNG kargo bayileri hafta içi 08.30 ile 18.00 saatleri arasında tüm kargo işlemlerini gerçekleştirmektedir. Cumartesi günü 08.30-14.00 saatleri arasında hizmet veren firma, Pazar günü kapalıdır.

Sürat kargo mesai saatleri

Sürat kargo hafta içi 08.30’da mesaiye başlamakta ve saat 18.00’de hizmeti sonlandırmaktadır. Diğer firmalarda olduğu gibi Sürat kargo da Pazar günleri açık değildir.

Kolay Gelsin mesai saatleri

Kargo firmaları arasında en geniş çalışma saatine sahip olan Kolay Gelsin, haftanın tüm günlerinde 08.00-23.00 arası hizmet vermektedir.