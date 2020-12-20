İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Aras Kargom Nerede? Aras Kargo takip ve sorgulama işlemleri 2021

Online alışverişler arttıkça kargo firmaları da aynı oranda artış göstererek merak ediliyor. Özellikle Aras Kargom nerede? sorusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

20 Aralık 2020 Pazar 18:14
Aras Kargom Nerede? Aras Kargo takip ve sorgulama işlemleri 2021
Takip Et:

Kargolar özellikle intenet kullanımın artması sonrasında araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi pandemi sürecinde mağazalara giderek alışveriş yapmak yerine intenet üzerinden online alışveriş sitelerini tercih ederken kargo takibi ise en fazla araştırılanlar arasında yerini almış durumda.

Online alışveriş siteleri ile ortaklığı bulunan ve pek çok kargoyu taşıyan Aras Kargo takip ise en merak edilen kargo firmalarından birisi olmuş durumda.

Aras Kargom nerede?

  • Aras Kargo resmi intenet adresi üzerinden kargo sorgulaması yapılabilir. Bunun için; https://www.araskargo.com.tr/trmobile/ adresine girilmelidir. Siteye girdikten sonra karşınıza çıkan takip sorgulama alanına size verilen gönderi numarası istenilen alana yazılmalıdır. Sonra ekrana gelen güvenlik kodu girilmelidir. Karşınıza gelen sayfadan kargo hareketlerini, kargonun son durum bilgisini ve gönderi bilgisini öğrenebilirsiniz.
  • Aras Kargonun en yakın şubesine giderek kargo sorgulaması yapılabilir.
  • Aras Kargonun iletişim numarası aranarak da kargo takip ve sorgulaması yapılır. 444 25 52 numaralı çağrı merkezi Aras Kargonun resmi iletişim numarasıdır.
  • Aras Kargonun mobil uygulamasını da kargo sorgulama için kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, telefonunuza Aras Kargo mobil uygulamasını indirmeniz yeterlidir.

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 18:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aras KargoKargom NeredeKargo Takip Ve Sorgulama2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da emek fırınında asansör kazası! 1 kişi öldü, 1 yaralı var
İstanbul'da emek fırınında asansör kazası! 1 kişi öldü, 1 yaralı var
Uyarılara rağmen devam ediyorlar! İstanbul'da doğum günü partisine korona baskını
Uyarılara rağmen devam ediyorlar! İstanbul'da doğum günü partisine korona baskını
Korona virüs sebebiyle bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti
Korona virüs sebebiyle bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti
Bakan Soylu talimat verdi, polis kıskıvrak yakaladı
Bakan Soylu talimat verdi, polis kıskıvrak yakaladı
Çanakkale'de Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Çanakkale'de Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Samsun'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran olay: Uykusunda boğarak öldürdü
Samsun'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran olay: Uykusunda boğarak öldürdü

Popüler Haberler

Aras Kargom Nerede? Aras Kargo takip ve sorgulama işlemleri 2021
Formula 1 yarışları hangi tarihlerde olacak? Formula 1 Türkiye yarış tarihleri ve zamanları
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2020
Emanet izlendi mi? Dizi tutar mı? Emanet dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
TV'de 20 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Beni Bırakma Firuze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
Seksenler dizisi Mikser Melahat karakterini kim canlandırıyor? Özlem Tokaslan kimdir?
Floyd Mayısweather Logan Paul maçı ne zaman yapılacak?
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 18 Aralık 2020 Cuma Tarihli kredi kampanyaları ve şartları
Hayalimdeki Gelinlik programı neden yok, neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm artık yayınlanmayacak mı?
Reyting sonuçları: 23 Ağustos Cuma Gülbin Tosun'la Fox Ana Haber, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Seda Sayan ile Yemekteyiz hangi program birinci oldu? İşte total ve AB reyting sonuçları
Ramo dizisi Fatoş kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Gümeli rol aldığı yapım ve diziler
Tozkoparan yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Savaşçı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Fox TV Savaşçı neden yayınlanmıyor?
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2020 Devlet memur maaşları ne zaman yatar?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.