Aras Kargom Nerede? Aras Kargo takip ve sorgulama işlemleri 2021

Kargolar özellikle intenet kullanımın artması sonrasında araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi pandemi sürecinde mağazalara giderek alışveriş yapmak yerine intenet üzerinden online alışveriş sitelerini tercih ederken kargo takibi ise en fazla araştırılanlar arasında yerini almış durumda.
Online alışveriş siteleri ile ortaklığı bulunan ve pek çok kargoyu taşıyan Aras Kargo takip ise en merak edilen kargo firmalarından birisi olmuş durumda.
Aras Kargom nerede?
- Aras Kargo resmi intenet adresi üzerinden kargo sorgulaması yapılabilir. Bunun için; https://www.araskargo.com.tr/trmobile/ adresine girilmelidir. Siteye girdikten sonra karşınıza çıkan takip sorgulama alanına size verilen gönderi numarası istenilen alana yazılmalıdır. Sonra ekrana gelen güvenlik kodu girilmelidir. Karşınıza gelen sayfadan kargo hareketlerini, kargonun son durum bilgisini ve gönderi bilgisini öğrenebilirsiniz.
- Aras Kargonun en yakın şubesine giderek kargo sorgulaması yapılabilir.
- Aras Kargonun iletişim numarası aranarak da kargo takip ve sorgulaması yapılır. 444 25 52 numaralı çağrı merkezi Aras Kargonun resmi iletişim numarasıdır.
- Aras Kargonun mobil uygulamasını da kargo sorgulama için kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, telefonunuza Aras Kargo mobil uygulamasını indirmeniz yeterlidir.
Son Güncelleme: 20.12.2020 18:14