Aras Kargo şubeleri kaça kadar açık? 2020 Aras Kargo çalışma saatleri

Aras Kargo’da gönderim yapmak isteyen ya da kargo bekleyen kişiler Aras Kargo’nun çalışma saatlerini merak etmektedir. Peki Aras Kargo çalışma saatleri kaçtır? Kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Aras Kargo Çalışma Saatleri

Aras Kargo hafta içi günler sabah saat 08.30’da hizmete açılmakta ve 18.00’da kapanmaktadır. Kargoyu şubeden teslim etmek isteyenlerin saat 17.30’a kadar şubeye gitmesi gerekmektedir. Cumartesi günleri ise Aras Kargo 08.30 ile 13.00 arasında açıktı. Şubeden teslimler 13.00’a kadar yapılabilmektedir.

Kargonuzun adresinizden direkt alınmasını istiyor iseniz telefona arayarak ya da şubeye söyleyerek alınmasını sağlayabilirsiniz. Adresten alımlar için hafta içi saat 15.30’a kadar cumartesi ise 12’ye kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Kargonuzla alakalı soruları 216 538 55 00 numaralı telefonu arayarak öğrenebilirsiniz.