Teknolojinin gelişmesiyle beraber her ne kadar bir dili farklı bir dile tercüme etmek daha kolay hale gelmiş olsa da tercümanların önemi günümüzde de önemini korumaya devam ediyor. Arapça tercümanlar da ihtiyaç duyulan meslek alanlarından birisi olmayı sürdürüyor. Peki Arapça tercüman maaşı ne kadar? Arapça tercüman ne iş yapar?

Arapça Tercüman Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir Arapça tercümanı aylık ortalama 3.370 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük Arapça tercüman maaşı 2.826 TL iken, en yüksek maaş ise 4.870 TL’dir. Bu maaş kişinin donanımına ve çalıştığı şirkete göre değişiklik gösterebilir.

Arapça Tercüman Ne İş Yapar?

Arapça dilinden bir başka dile yazılı ve sözlü olarak çeviri yapma kapasitesine sahip olan kişiye Arapça tercüman adı veriliyor. Arapça tercümanın görevleri ise şunlardır:

- Dilbilgisi, sözlük ve benzeri materyaller hazırlamak veya bunlarla ilgili danışmanlık yapmak,

- Çeviri yaparken orijinalindeki anlamının doğru olarak korunmasını, hukuki, teknik veya bilimsel çalışmaların doğru ifade edilmesini, edebi eserlerin özü ve üslubundaki ifade tarzı ile terminolojisinin mümkün olduğunca aktarılmasını sağlamak,

- Çevirinin etkinliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla bilgisayar ve diğer cihazları kullanmak,

- Konferanslarda, toplantılarda ve benzeri etkinliklerde çeviri yapmak, bu çevirilerde orijinalin özünün ve anlamının mümkün olduğunca doğru aktarılmasını sağlamak,

- Çevrilmiş materyalleri gözden geçirmek ve düzeltmek,

- Konuşmalar dışında yazılı metinleri bir topluluğa tercüme ederek okumak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Arapça tercümanı olmak isteyen kişiler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler.