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Arama Kurtarma Görevlisi olmak için şartlar nelerdir? AFAD gönüllü olma şartları

İzmir’de yaşanan depremin ardından AFAD gönüllüsü olmak ve arama kurtarma ekibine katılmak isteyen kişilerin sayısı artamaya başladı. Vatandaşlar arama kurtarma görevlisi olmak için şartlar nelerdir ve AFAD gönüllü olma şartlarını araştırmaya başladı.

03 Kasım 2020 Salı 21:12
Arama Kurtarma Görevlisi olmak için şartlar nelerdir? AFAD gönüllü olma şartları
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Her deprem sonrasında değerleri ortaya çıkan arama kurtarma ekipleri binlerce insanın hayatını kurtarmanın verdiği inançları görevlerine daha da inançla sarılmaya devam ediyor. Son olarak İzmir’de yaşanan depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası büyük ilgi gördü.

Kurtarma ekipleri İzmir’deki depremde enkaz altından 107 kişiyi kurtardı ve büyük bir başarıya daha imza attı. Kurtarma işlemleri sırasında kameralara yansıyan görüntüler ise herkesi duygulandırdı.

AFAD gönüllüsü olacak kişinin bilmesi gerekenler

AFAD gönüllüleri öncelikli olarak her bir canlının yaşama hakkını öncelik edinir ve buna göre yaşar. Bunların yanı sıra söz konusu görevliler çalışmalarında din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin adalet ve eşitliği ön planda tutarak tüm insanlara saygı gösterir.


Bu ilkelerin yanı sıra AFAD çalışanları tüm faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yaptıkları gibi gizlilik şartıyla aldıkları bilgileri üçüncü bir kişiyle paylaşmaz. Gönüllü olarak bu işleri yapan kişiler tüm faaliyetlerini işbirliği ve dayanışmayla yürütmektedir.

Temel AFAD Gönüllüsü

AFAD Temel Gönüllüsü olmak için kurumdan yapılan açıklama şu şekildedir;

AFAD Gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD Gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, afet öncesi/sırası/sonrasındaki doğru davranış şekillerini bilen, yangın, tahliye ve ilkyardım konularında önbilgi sahibi olarak farkındalık kazanmış, AFAD Gönüllülük Sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlamış ve gönüllülük faaliyetlerine/görevlerine katılım sağlamış, üst yaş sınırı olmayan gönüllüler, Temel AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

Destek AFAD gönüllüsü

Uzman AFAD gönüllüleri afet ve acil durumlarda kentsel arama ve kurtarma, ilk yardım, basın ve halkla ilişkiler gibi konuları yürütebilme kabiliyeti olan kişilerdir. Uzman gönüllü olmak zaman içerisinde verilen eğitimleri tamamladıktan sonra olunabilir. AFAD gönüllüsü olma başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki linke tıklayabilir.

https://turkiye.gov.tr/afad-gonulluluk-basvurusu-ve-takibi



Son Güncelleme: 03.11.2020 21:12
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Anahtar Kelimeler:
AfadGönüllü
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