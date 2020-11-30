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Aralık ayında ne zaman, hangi günler hacamat yaptırılır? 2020 Aralık hacamat takvimi

Geleneksel tıpta uygulanan ve ağrı sızı olan yerlere iyi geldiği düşünülen hacamat vücutta bulunan kirli kanın çekilmesi yoluyla yapılmaktadır. Hacamat yaptırmak için uygun olan günler bulunmakta ve bu günlerde yapılmalıdır.

30 Kasım 2020 Pazartesi 21:38
Aralık ayında ne zaman, hangi günler hacamat yaptırılır? 2020 Aralık hacamat takvimi
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Altenatif ve geleneksel tıpta tedavi yöntemlerinden birisi olarak uygulanan hacamata ilgi oldukça fazladır. Uygulama çok uzun yıllardır yapılan ve köklü bir geçmişe sahip bir tedavidir. Hacamat faydalı olduğu kadar bilmeyen kişiler tarafından yapılmamalıdır. Hz. Muhammed tarafından da tavsiye edilen hacamat sünnet sayılmaktadır.

Hacamat Nasıl Uygulanır?

Hacamat sırta vücutta problem olan yerlerin yakınına uygulanır. Deri üstü hacamat iğnesi ile kesilir ve bir bardak benzeri cisimle vakumlanarak orda bulunan kirli kanın vücuttan uzaklaştırılması şeklinde yapılır.

Hacamat ile damarda bulunan tıkanıklıkların önüne geçme kalp ve damar hastalıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Hacamat Yaptırmamalıdır?

Hacamat yapması tavsiye edilmeyen kişiler 70 yaş üstü ve 2 yaşından küçük kişilerdir. Ayrıca kansız kişiler, hamileler ve organ nakli yaptırmış kişiler de hacamat yaptırmamalıdır. Yara ve benlerin bulunduğu bölgelere de hacamat uygulanmamalıdır.

Hacamat Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Hacamat tedavisinin Hicri takvimde ayın 17, 19 ve 21. Gününe denk gelen günlerde yaptırılması tavsiye edilmektedir. Aralık ayı için hacamat yaptırmaya uygun günler 1,3 ve 6 Aralık’tır. Cuma ve Çarşamba günleri hacamat yaptırılması tavsiye edilmemektedir.

Ocak: 22, 24 ve 26 Ocak

Şubat: 11, 13 ve 15 Şubat

Mart: 12, 14 ve 16 Mart

Nisan: 9, 12 ve 14 Nisan

Mayısıs: 10, 12 ve 14 Mayısıs

Haziran: 9, 11 ve 13 Haziran

Temmuz Ayı: 7, 9 ve 12 Temmuz

Ağustos: 6, 9 ve 22 Ağustos

Eylül: 5, 7 ve 10 Eylül

Ekim: 4 ,6 ve 8 Ekim

Kasım: 3, 5 ve 7 Kasım

Aralık: 1, 3 ve 6 Aralık günlerinde hacamat yaptırılması önerilmektedir.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 21:38
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Anahtar Kelimeler:
HacamatAralıkTakvim
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