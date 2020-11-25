Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri

Aralık Ayında Netflix Türkiye’deki Yer Alan İçerikler Hangileri?

Her geçen ay yepyeni içeriklerle kullanıcılarının karşısında çıkmakta olan Netflix’te Aralık ayında Türkiye’de hangi film ve dizilerin olacağını merak edenler için iyi bir haber geldi. Bu kapsamda kullanıcılar tarafından beklenen bazı yapımlar kullanıcıların karşısına çıkacak. Bilindiği üzere dünya çapında koronavirüs yayılmaya devam ettiğinden karantinalar başlıyor. Bundan dolayı içerik izlemek isteyen kişi sayısı da her geçen gün artmaktadır. Yeni içeriklerin neler olacağını merak eden dizi ve film severler Aralık ayındaki içerikleri araştırmaya koyuldu.

Aralık Ayında Netflix Türkiye’deki İzlenebilecek Türk Yapımları Neler Olacak?

Her geçen ay yeni içerikler ve dizilerin yeni sezonları ile yeni filmlerle izleyicilerinin karşısına çıkan Netflix’de bu ay eğlenceli yapıtlara yer verilmiştir. Netflix kullanıcıları için Aralık ayının ilk haftaları baya bir hareketli ve heyecanlı geçeceği öngörülmektedir. Bu ay Demet Akbağ ve Haluk Bilginer’in yer almış olduğu 9 Kere Leyla gerçek anlamda uzun bir süreden beri beklenmekteydi. İki yıldızın başrolünü paylaştığı filmin oyuncu kadrosu ve konusu gerçek anlamda harika görünmekte.

David Fincher’ın Midhunter’ı uğruna ertelemiş olduğu Mank de bu Aralık ayında izleyicilerle buluşacaktır. Yetişkin kesime daha çok hitap eden Big Mouth çizgi dizisi de 4. Sezonu ile izleyicileriyle buluşacaktır. Aralık ayının son gününde ise Chilling Advantures of Sabrina, 4. Sezonuyla Netflix platformunda izleyicilerin karşısına çıkacaktır.

Aralık Ayındaki Netflix Filmleri Hangileri?

-9 Kere Leyla (4 Aralık)

-Mank (4 Aralık)

-The Midnight Sky (23 Aralık)

Aralık Ayındaki Netflix Dizileri Hangileri?

-Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi (4 Aralık)

-Big Mouth 4. Sezon (4 Aralık)

-Bridgerton (25 Aralık)

-Equinox (30 Aralık)

-Chilling Adventures of Sabrina: 4. Sezon (31 Aralık)