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Aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında çatıştı! Çok sayıda yaralı var

Akşam saatlerinde İzmir Konak'ta aralarında önceden husumet bulunan iki grup bireyleri sokak ortasında çatıştı. Çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:25
Aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında çatıştı! Çok sayıda yaralı var
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6 kişinin yaralandığı, silahlı kavga olay akşam saatlerinde İzmir Konak'ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün aralarında kavga çıkan iki grup fertleri bu akşam konuşmak için buluştu. Grup arasında kısa süren konuşma sonrasında tartışma çıktı ve kavga başladı.

 6 kişi yaralandı

Çıkan kavgada iki grup arasında ki kişiler karşılıklı olarak birbirlerine silahla ateş açtı. Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği  Kudret L., Kadriye. L., Yeliz. E., Meriç G. ve Kadir Ç., ve Adem L.isimli kişiler yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde çok 112 sağlık personeli ve polis ekipleri yönlendirildi. Silahlı kavganın yaşandığı yere gelen ekipler, yaralı şahısları yapılan ilk müdahale sonrasında en yakın hastanelere kaldırırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yaralı kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili olarak 5 kişiyi göz altına aldı.



Son Güncelleme: 08.04.2021 00:25
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Anahtar Kelimeler:
Silahlı KavgaIzmir Konak
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