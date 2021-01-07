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Araçlarda, otomobillerde veya arabalarda lastik hava basıncı kaç olmalı? Lastiklerin hava basıncı kaç psi ya da bar olmalı?

Araçlarda lastik basınçlarının nasıl olması gerektiği merak edilmektedir. Araç sahipleri, Arabalarda lastik hava basıncı kaç olmalı? Lastiklerin hava basıncı kaç psi ya da bar olmalı? sorularını araştırmaktadır.

07 Ocak 2021 Perşembe 13:21
Araçlarda, otomobillerde veya arabalarda lastik hava basıncı kaç olmalı? Lastiklerin hava basıncı kaç psi ya da bar olmalı?
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Araçlarda ki lastik basınçları pek çok konuda avantaj sağlamaktadır. Yol tutuşundan yakıt tasarrufuna pek çok konuda büyük önem taşıyan lastik basıncı psi ile ifade edilmektedir. PSI ve BAR olarak belirlenen ve her araçta farklı değerlerde olan lastik basınçlarının ne kadar olması gerektiği araç sahipleri tarafından merak ediliyor.

Araç modeli ve markası ne olursa olsun lastik basıncı ayarlanırken bilinmesi gerekenler vardır. Bunlardan ilki lastik basıncı ayarlanırken lastiklerin soğuk olması gerekmektedir.

Isınan lastiklerde lastik basıncı ayarlanırken patlama ve fazla lastik basıncı gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

Aracın lastiklerine ne kadar hava basılması gerektiği konusunda her marka araç her modelinde benzin kapağının iç kısmında veya kapıların iç kısımlarında PSI ve BAR değerlerini kullanıcılara vermektedir. Araçlarda lastik basınçları aracın ağırlığı, tekerlek ebatları ve aracın uzunluğuna göre değişiklik göstermektedir.

 

PSİ ve BAR değerleri nereden öğrenilebilir?

Genel olarak araçların ön sağ kapı çerçevesinde yer alan değerler bazı zamanlarda benzin kapağının iç kısmında yer almaktadır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 13:21
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Lastik BasıncıPsiBarKaç Olmalı
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