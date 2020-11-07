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Araçlarda değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanır? Araç kaybı tazminatına dair bilinmesi gerekenler

Araç sahiplerinin merakla araştırdığı araçlarda değer kaybı tazminatının nasıl hesaplanacağına dair detayları içeriğimizde derledik. Araç kaybı tazminatına dair bilinmesi gerekenler.

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:01
Araçlarda değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanır? Araç kaybı tazminatına dair bilinmesi gerekenler
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Araç sahipleri, araçların değer tazminatı ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Araçların kazalar sonucunda hasar görmesi durumunda değer kaybına uğraması araç sahiplerini mağdur eden temel konulardan birisidir.

Değer kaybı tazminatı nedir?

Değer kaybı tazminatı, temelinde sigorta şirketlerinin kaza yapan araca trafik sigortası üzerinden hasarı karşılamaları durumunda değer tazminatı ödemesine deniliyor. Kazadan sonra hasar gören  araçlar TRAMER kayıtlarında hasarlı araç olarak geçtikleri gibi sigortadan da onarım gördüklerinde maddi kayıp yaşayabilmektedir.


Araç kaza yaptığında ikinci el satış bedeli düşer. Bu nedenle de araç daha düşük fiyatla ve daha zor satılabilmektedir. Bundan dolayı araçtaki değer kaybının alınabilmesi, mağduriyetlerin önlenmesi için önem taşır. Değer kaybı bu süreçte araçta trafik kazası sonucunda oluşan hasarın, aracın piyasa rayiç bedelindeki azalmayı ifade etmektedir.

Değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanır?

Değer kaybı tazminatı hesaplamalarında kazadaki sürücünün kusur durumuna bakılmaktadır.  Sürücü  kusursuz veya tam kusurlu değilse, değer kaybı saptanırken  aracın kilometresi, ikinci el piyasasındaki satış bedeli ve hangi parçalarda hasar olduğu temel alınmak suretiyle hesaplama yapılır.

Aracın değerini düşürecek kazaların sonucunda hasarlar değer kaybı tazminatına sebep olur. Bu süreçte özellikle de aracın boyasının çizilmesi, sökülmesi veya rengini kaybetmesi gibi haller tazminata neden olabilir. Bunun yanında araçta küçük onarımlar gerektiren, kaporta, plastik tampon onarımı, lastik, hava yastığı, elektrik ve döşemelerde oluşan hasarlar tazminat kapsamında değerlendirilmemektedir.

Araçtaki tüm hasarlar karşılanmaz

Araçta değer kaybı tazminatı için bilinmesi gereken en önemli noktalardan birisi araçtaki tüm hasarlar tazminat söz konusu olmamaktadır. Aracın rayiç yani piyasa değerinin yüzde 25’ini aşacak değer kaybı talepleri sigorta şirketi tarafından ödenmez. Öte yandan kiralık araçlar veya taksi gibi araçlarda değer kaybı tazminatı alınabilir ancak bu araçlarda tazminatın yüzde 50’si ödenir.



Son Güncelleme: 07.11.2020 18:01
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