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Araçla makas attıkları anları kayda aldılar tehlike saçtılar

Maltepe’de bir grup genç, trafiğin yoğun olduğu saatlerde bulundukları araç ile makas atarak ilerlediler. Hem kendilerini hemde trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attıkları o anları kameraya kaydettiler.

01 Haziran 2021 Salı 14:40
Araçla makas attıkları anları kayda aldılar tehlike saçtılar
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Maltepe’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Maltepe sahilinde öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir araç içerisinde bulunan bir grup genç trafikte araç ile  makas ata ata ilerledi. Gençlerin bu tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerası ile an be an kaydettiler. Trafikteki diğer sürücülerin canlarını da hiçe sayan gençler adeta dehşet saçtı.

Öte yandan trafikte makas atarak ilerleyen gençlere diğer sürücüler kona çalarak tepkilerini belirttiler. Çekilen görüntülerde aracı süren gencin trafikte makas ata ata ilerlediği görülürken yanında bulunan arkadaşlarında bu anları eğlenerek kayda aldığı görülürken makas atılan araçları tek tek saydıkları anlaşılıyor. 


Son Güncelleme: 01.06.2021 14:40
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Anahtar Kelimeler:
MAltepeTrafikDehşetMakas Atma
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