Araçla makas attıkları anları kayda aldılar tehlike saçtılar

Maltepe’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Maltepe sahilinde öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir araç içerisinde bulunan bir grup genç trafikte araç ile makas ata ata ilerledi. Gençlerin bu tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerası ile an be an kaydettiler. Trafikteki diğer sürücülerin canlarını da hiçe sayan gençler adeta dehşet saçtı.

Öte yandan trafikte makas atarak ilerleyen gençlere diğer sürücüler kona çalarak tepkilerini belirttiler. Çekilen görüntülerde aracı süren gencin trafikte makas ata ata ilerlediği görülürken yanında bulunan arkadaşlarında bu anları eğlenerek kayda aldığı görülürken makas atılan araçları tek tek saydıkları anlaşılıyor.