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Aracımla yolda kalırsam ne yapmalıyım? Yolda kalınca hangi numaralar aranmalıdır?

Aracı yolda kalanlar ve nasıl devam edeceklerini öğrenmek isteyenler aynı zamanda yanlarında parası olmayanlar için çözüm yollarını araştırdık. İşte konuya ilişkin detaylar...

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:06
Aracımla yolda kalırsam ne yapmalıyım? Yolda kalınca hangi numaralar aranmalıdır?
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 Araç ile yolculuk esnasında herhangi bir nedenden dolayı yolda kalma riski vardır. Yolda kalma nedeni akünün bitmesi, lastiğin patlaması olabilir. Bu yüzden yolda kalırsanız ve yanınızda para yoksa ne yapabileceğinizi araştırdık. İşte detaylar…

Uzun yolda araç arıza yaparsa ne yapılmalı?

  • İlk olarak sürücü aracını sakin bir şekilde sağa çekmelidir.
  • Daha sonra dörtlüler yakılmalıdır.
  • Dörtlüleri yakmadaki amaç diğer araçların dikkatini çekmektir.
  • Eğer gece yolda kaldıysanız reflektörleri de açabilirsiniz.
  • Daha sonra yapabileceğiniz şey ise yol yardımız çağırmaktır. Eğer araç markanızın size önceden verdiği yol yardımı varsa onu da çağırabilirsiniz.

Bunların dışında eğer aracınızın lastikleri indiyse, motorunda sıkıntı varsa, mekanik arıza söz konusu ise ilk olarak aracın yetkili servisini aramalısınız.

Yolda kalınca hangi numaralar aranmalıdır?

  • Hyundai 0212 233 32 62

  • Gezici Servis, Çekici Hizmeti, Onarılan Aracın Alınması için Seyahat, Acil Mesajların İletilmesi, Eve Dönüş, Seyahate Devam ve Konaklama hizmetini 7/24 vermketedir.

  • Honda 0850 733 55 05

  • Acil yol yardım hattını aradığınız takdirde aracınız ile ilgili tüm sorunlar için yardım alabilirsiniz. 

  • Citroen 0212 359 63 63

  • Üretici garantisi kapsamında olan araçlar ve Citroen +Garanti dahilinde olan araçlar ücretsiz tüm yol yardım ihtiyaçlarını 7/24 karşılayabiliyorken kapsam dışında olan kişiler ücretli yol destek yardımı alınabilir. 

  • Ford 444 36 73

  • Ford aktif yol destek asistanı hizmeti doğrultusunda yol yardım ile tüm ihtiyaçlarını araç sahipleri karşılayabilirler. Aynı gün içerisinde araçları tamir edilemeyen yolculara Ford konaklama ve otobüs veya uçak bileti hizmeti vermektedir.

  • Nissan 0800 211 61 63

  • Garanti kapsamında olan tüm müşterilerine 7/24 hizmet verirken garanti süresi bitmiş ve yolda kalmış müşterileri için ücretli olarak tüm hizmetleri sağlamaktadır.

  • Opel 444 67 35

  • Opel aracı olan kişiler yolda kaldıklarında veya yolda kaldıkları her an 7/24 Opel servisini arayıp destek alabilirler.

  • Renault 444 6 247

  • Türkiye’nin her yerinde tam donanımlı araçlar ile yolda kalan kişilere 7/24 hizmet vermektedir.

  • Volkswagen 444 89 24

  • Çağrı merkezini aradığında tüm sorunlar için yardımları ile çözüm bulabilirsiniz.

  • Dacia 444 62 47

  • Trafiğin en fazla olduğu bölgelerde bile en kısa sürede olay yerine ulaşımı sağlayarak yerinde onarım imkanı sağlamaktadır.

  • Toyota 0212 233 31 45

  • Toyota asistanım ile aracınızın ve kendiniz için yolda yaşanan durumlarda yardım talebinde bulunabilirsiniz.

  • Peugeot 0212 292 26 26

  • Yolculuk esnasında aracınızda oluşabilecek tüm olumsuzluklar için 7/24 destek alabilirsiniz.

  • Audi 444 28 34

  • Aracınız ile yolda kalmanız durumunda Diyalog yol yardım uygulaması ile veya iletişim numarası ile yol yardımı hizmetlerinden ihtiyacınız olan her an faydalanabilirsiniz.

  • Fiat 444 22 55

  • Aracınız yol kenarında kaldığında Fiat yetkili servise çekilmesi durumunda konaklama ve kiralık araç hizmeti vermektedir.

  • Kia 0850 222 55 42

  • Kia garanti kapsamında meydana gelen arızlar için araç sahiplerine konaklama, kiralık araç ve ulaşım gibi hizmetlerini 7/24 vermektedir.

  • Jeep 444 53 37

  • Yolda kaldığınızda periyodik bakım ve onarım işlerine hasar işlemleri dahil olarak sunulan hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

  • Chevrolet 0212 375 52 61

  • Aracınız yolda kaldığında en yakın yetkili servise çekme işlemlerini garanti kapsamındaki araçlar için ücret ödemeden yaptırabilirsiniz.

  • Skoda 444 77 80

  • Skoda marka aracınız için yol yardım hizmeti alabilirsiniz.

  • Mitsubishi 0850 577 25 25

  • Uzman teknik ekip ile en kısa sürede yol yardımı hizmeti vermektedir.

  • BMW 444 22 99

  • Garanti kapsamındaki BMW araçlarınız içi yolda kalmanıza engel olan durumlarda BMW acil servis yetkilileri 1 saati aşmayacak onarımlarda aracın bulunduğu yerde hizmet vermektedir.

Eğer bu firmalardan yolda kaldığınız zaman yardım talebinde bulunursanız size şu hizmetleri vereceklerdir:

  • Yol kenarı yardım hizmeti
  • Çekici hizmeti
  • Aracın kurtarılması
  • Kiralık araç
  • Ulaşım
  • Konaklama gibi hizmetler de verecektir.

Otobanda araba arıza yaparsa ne yapılmalı?

Eğer ki aracınız otobanda kaldıysa çekme ve kurtarma hizmetlerinden yardım talep edebilirisiniz. Gerekirse aracınızı vinç yardımı ile çekebilir ve en yetkili servise gönderilebilir.

Alo yolda kaldım karayolları yol yardım

Karayolları ağında bulunan devlet yolları, karayolları ve il yollarında seyahat esnasında aracınız arıza yaparsa ALO 159 no’lu hattı arayarak yardım alabilirsiniz. Bu servisten ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Alo 159 aracı yolda kalanlara aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Seyahat esnasında meydana gelebilecek hasaralar ve yaralanmaları ileterek her türlü teknik ve kurtarma ekibinin iletilmesinde yardımcı olur.
  • Yol güzergâhı hakkında bilgiler.
  • Yolda çalıma olup olmadığı hakkında bilgiler.
  • Yolun fiziki yapısına ait bilgiler ile yolculara hizmet vermektedir.

Benzinim bitti yolda kaldım! Ne yapmalıyım?

Eğer yolda kalmanızın sebebi benzininizin bitmesi ise 155 Polis İmdat hattını ya da 112 Acil Yardım’ı arayarak polise ulaşabilirsiniz. Akaryakıt istasyonları polis izni olmadan yakıt vermeyeceğinden dolayı polisi arayıp yakıt almaya polis ile gitmeniz sorununuzu çözmenize yardımcı olacaktır. Arabanızın kaskosu varsa yakınınızdaki benzinlikten benzin temin edebilirsiniz.

Akü bitti yolda kaldım! Ne yapmalıyım?

Akü bittiği için yolda kalırsanız ilk yapmanız gereken akü takviyesi yapmak olmalıdır. Bu takviyeyi yoldan geçen bir araçtan yardım isteyerek yapabilirsiniz. Eğer ki yardım edecek araba bulamazsanız çekici çağırarak en yakın servise gitmeniz gerekir.

Lastik patladı yolda kaldım! Ne yapmalıyım?

Lastik patlaması durumuna karşılık aracınızda önceden stepne bulundurmalısınız. Eğer yoksa ya da işe yaramaz ise lastik değiştiremezsiniz. Dolayısıyla çekici çağırmanız gerekir.

Yolda kaldım ve param yok! Ne yapmalıyım?

Yolda kaldığınızda yanınızda paranız yok ise aracınızın markasının yetkili servisi ile yaptığınız bir anlaşma varsa garanti kapsamında aracınızda oluşan hasarları ücretsiz yaptırabilirsiniz. Lastik patlaması ve akü bitmesi gibi durumlarda ekstradan bir para ödemeden kendi malzemeleriniz bulunuyorsa değiştirerek yolunuza devam edebilirsiniz. Paranız yok ve aracınızı hiçbir şekilde kurtaramıyorsanız bir çekici ile anlaşarak ödemeyi aracınızı çektirdiğiniz yerde yapacağınızı belirterek çekici hizmetlerinden faydalanmayı deneyerek aracınızı kurtarabilirsiniz.


Son Güncelleme: 13.12.2021 09:06
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