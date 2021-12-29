Aracı sattıktan sonra sigorta parası nasıl geri alınır?

Ülkemizde araç sahipleri, araçlarına sigorta yaptırmak zorundalar. Kaza veya hasarsızlık durumlarına göre sigorta primleri de farklılık gösteriyor. Ancak birçok kişi araçlarına sigorta yaptıktan sonra aracı satmaları durumunda sigortadan ödediği parayı geri alıp almadıklarını araştırmaya başladı. Araç sigortası için ödenen tutarın kalan kısmı alınabilir.

Sigortadan parayı geri almak için istenen belgeler nelerdir?

Sigortadan parayı geri alabilmek için ilk olarak aracın satış işlemlerinin tamamen sona ermesi gerekmektedir. Aracın satışı sonrasında ödeme yapılan sigorta şirketine faks yoluyla veya acenta aracılığıyla;

-Aracın satıldığını gösteren Noterden alınan satış belgesi

-Sigorta poliçesinin fotokopisi

-Kimlik fotokopisi.

Bu belgeleri ister faksla, ,ister maille veya cep telefonu mesajıyla gönderilebilir. Dikkat deilmesi gereken husus ise, belgeleri gönderdiğinize dair elinizde olan belgeyi kesin olarak saklamanız. Aksi halde veya firmanın belgelerin ulaşmadığına dair bilgi vermesi durumunda itiraz edebilirsiniz. Fakat en kesin yolu faksla göndermektir. Çünkü faks gönderdikten sonra iletim raporu gelmektedir.

Sigortadan geri ödeme nasıl alınır?

Sigorta tutarının iadesi nasıl hesaplanır?

Belgeler sigorta şirketine gönderildikten sonra yapılan inceleme sonrasında kalan tutar hesaplanır. Sigorta şirketi geri ödeme yapacağı sırada sizin ödeme şeklinizi dikkate alır. Eğer nakit olarak ödediyseniz nakit, kredi kartıyla ödeme yaptıysanız taksitler şeklinde ödeme yapar.

Bu durumu önekle gösterecek olursak, araca 1 Mayıs tarihinde 2 bin TL’ye sigorta yapıldı. Daha sonra araç ise 30 Haziran tarihinde satıldı. Sigortalı bir şekilde 60 gün (2 ay ) araç sahibi oldunuz. Aracı satın alan kişinin ise 15 gün sizin sigortanızdan yararlanma hakkı var. Kısaca 75 gün sigortalı olarak araç sahibi oldunuz.

-İlk olarak yukarıdaki önekten yola çıkarak kaç gün araç sigortasından yararlandığınızı hesaplayın.

-Sigorta için ödemiş olduğunuz acente bedelinin düşmesi gerekir.

-Acente komisyonunu düşüldükten sonra kalan sigorta miktarını 365 e bölün. Yani bir günlük sigorta bedelinizin ne kadar olduğunu hesaplayın. Daha sonra çıkan bedeli kaç gün sigortalı olarak kaldıysanız onunla çarpın. Böylece sigorta şirketinden ne kadar iade alacağınız ortaya çıkar.

Acenteye ödenen bedel geri alınabilir mi?

Araç sigortası için acenteye ödenen bedel geri alınabilir. Bir önceki önekteki gibi hesaplama yapmamız gerekir. Acente için ödenen bedeli 365 e bölün ve çıkan sonucu kaç gün sigortalı kaldıysanız onunla çarpın.

İlk olarak, ödenen paradan acenta komisyonunu çıkartılır. Kalan miktarı (Sigorta bedeli), bir senedeki gün sayısı olan 365’e bölün. Böylece bir günlük sigorta bedeliniz ortaya çıkar. Bunuda, sigortalı olduğunuz gün sayısına çarpın. Sonuç olarak ortaya sigortalı olduğunuz gün bedeli ortaya çıkar. Bunuda, sigorta bedelinden çıkartarak, sigortadan alacağınız paraya bulursunuz.