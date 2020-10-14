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Araç yetki belgesi nedir, nasıl alınır?

2004 yılında yürürlüğe giren kanun ile araçlar için yetki belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir. Belgeyi temin etmek isteyen vatandaşlar araç yetki belgesi nasıl alınır araştırmaya başladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:29
Araç yetki belgesi nedir, nasıl alınır?
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2004 yılında yürürlüğe giren 4923 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile trafikte aktif bir biçimde kullanılan araçların fizyolojik özellikleri ve kullanılma amacına göre farklı kategorilerde yetki belgeleri düzenlenmeye başladı. Taşımacılık işi ile uğraşan kişiler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yetki belgesi almak zorundadır. Yetki belgeleri kiralanamaz ya da farklı kişiler tarafından kullanılamaz.

Araç yetki belgesi nasıl alınır?

Yurtiçinde taşımacılık yapmak isteyen vatandaşların araç belgesi olması zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgeleri hangi alanda taşımacılık yapıldığına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bu belgeyi almadan önce belirtilen kategorileri dikkatle incelemeli ve müracaat işlemlerini buna göre yapmanız gerekmektedir. Tüm başvuru belgeleri toplanarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletilerek yetki belgesine sahip olabilirsiniz.

Araç yetki belgesi nasıl yenilenir?


Yetki belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır ve bu süre aşıldığında belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Yetki belgesi geçerlilik süresinin bitimine 271 ve 540 gün kala yapılan yenilemelerde ücretin %25î tahsil edilmektedir. Araç yetki belgesi yenilerken etkinlik belgesi, imza sirküleri, kira kontratı, tecim sicil gazetesi ve ortakların kimlik fotokopileri talep edilmektedir. Ayrıca kayıtlı sermayelerin en az 20.000 TL olması gerekmektedir.

Araç yetki belgesi sorgulama

Araç yetki belgelerinin geçerlilik süresi belirli bir zaman aralığını kapsadığı için bitiş süresine ne kadar kaldığı sorgulanmalıdır. Araç yetki belgelerinden K belgesi 5 yıl içerisinde yenilenmelidir. Araç yetki belgesi sorgulaması yapmak için e-Devlet sistemi kullanılmaktadır. Sisteme giriş yapılarak araç yetki belgesi ya da K belgesi yazılarak istenilen kategoriye erişebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 20:29
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Anahtar Kelimeler:
Araç Yetki BelgesiK Belgesi
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