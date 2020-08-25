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Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Ağustos 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti

Salı günü basında geniş bir yer bulan Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve TÜVTÜRK araç muayene ücreti haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve TÜVTÜRK araç muayene ücreti konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ağustos 25 Salı tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 14:16
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Ağustos 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
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Araç muayene için ödenmesi gereken ücretler 2020 yılında yapılan zamlarla birlikte 174.64 TL ila 462.56 TL arasında değişiklik göstermektedir. Muayene ücretlerinin belirlenmesinde ödenen Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolu Trafik Kanunu çerçevesinde trafik muayene ücretlerinin revize edilmesine karar verildi. Bütün araç sürücülerinin muayene işlemlerini aksatmadan yapıp muayene ücretlerinde borç bırakmaması gerekmektedir. Muayenesi yapılmayan araçlar çevirmeye takıldığında araçlar bağlanır.

Araç muayene ücreti nasıl belirlenir?

Araç muayene ücreti belirlenirken; araç türü ve boyutu dikkate alınmaktadır.

Otobüs, tanker veya araçların muayenelerinde 462.56 TL,

Otomobil, minibüs, kamyonet veya arazi taşıtlarından 342.2 TL,

Traktör, motosiklet veya motorlu bisikletlerden 174.64 TL muayene ücreti alınır.

Araç muayene sorgulaması nasıl yapılır?

Araç muayene sorgulamalarını e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Araç muayene sorgulama işlemleri için;

https://www.turkiye.gov.tr/udhb-barkodlu-arac-muayene-raporu-sorgulama adresine giriş yapıp muayene sorgulama ekranına erişim sağlayın,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Barkodlu Araç Muayene rapor sorgulama ekranından giriş yapın,

Sisteme giriş yaptıktan sonra araç muayene rapor sorgulaması yapıp belirli tarihler içerisinde muayene işlemini başlatabilirsiniz.

Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler

Aracınıza muayene yaptırmadan önce aracın vergi borçlarını ödemeniz gerekmektedir. Aracın trafik sigortasının güncel olması, egzoz gaz ölçüm muayene raporu alınması, zaruri ekipmanların alınması, geçmiş dönem trafik cezası, OGS kaçak geçiş cezaları ödenmelidir.

Araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir?


Araç muayeneleri öncesinde hazırlanması gereken belgeler;

Ruhsat,

Trafik sigortası poliçesi,

Egzoz ölçüm muayene belgesi,

Kimlik belgesi,

Sürücü ehliyeti şeklindedir.

Muayene sırasında egzoz ölçüm belgesi bulunmuyorsa ‘’Ağır kusurlu’’ raporu verilerek muayeneden geçilmez. Egzoz ölçüm raporu öncesinde araç muayenesine gidilmemesi gerekir.

Araç muayenesi sırasında araç içerisinde bulunması gereken ekipmanlar;

Tam donanımlı ilkyardım çantası,

Üçgen reflektör,

Yangın söndürme tüpü,

Stepnedir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 14:16
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Anahtar Kelimeler:
Araç MuayeneTÜVTÜRK
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