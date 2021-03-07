İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Araç muayenesi kaç yılda bir yapılmaktadır? Araç muayene kaç yıl geçerlidir?

Trafiğe çıkan tüm motorlu ve motorsuz taşıtlar için araç muayenesi yapılması zorunludur. Hem sürücülerin hem de yolcuların daha rahat bir yolculuk yapabilmesi için gerekli olan araç muayenesinin kaç yılda bir yapıldığı merak edilmektedir. Peki araç muayenesi kaç yılda bir yapılmaktadır? detaylar haberimizde yer almaktadır.

07 Mart 2021 Pazar 14:09
Araç muayenesi kaç yılda bir yapılmaktadır? Araç muayene kaç yıl geçerlidir?
Takip Et:

Trafiğe çıkan tüm motorlu ve motorsuz taşıtlar için araç muayenesi yapılması zorunludur. Hem sürücülerin hem de yolcuların daha rahat bir yolculuk yapabilmesi için gerekli olan araç muayenesi TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında yapılmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesine göre zorunlu olarak yapılması gerek araç muayenesi sürücülerde can ve mal kaybı yaşamaması için araçların trafiğe çıkmak için uygun olup olmadığı kontrol etmek için yapılmaktadır. Araç muayenesi yaptırmak için öncelikler TÜVTÜRK’den randevu alınması gerekmektedir. Randevu almak için www.tuvturk.com.tr sitesi ya da e-devlet üzerinden kolaylıkla girebilir. TÜVTÜRK 0850 222 88 88 ücretsiz randevu hattını arayarak ta randevu alınabilinir.

Araç muayenesinden önce neler yapılmalıdır?

Araç muayenesi yaptırmak için öncelikle randevu alınması ve zamanında gidilmesi gerekmektedir. Eğer saracın trafik cezası, köprü, MVT ödemesi, Maliye Bakanlığı’nda borcu, otopark veya otoyol borcu var ise muayene yapılmaz o yüzden randevuya gitmeden önce borçların ödenmesi gerekir. Randevuya gitmeden önce aracın trafik sigortasının da yapılması gerekir. Araç sahibi randevuya giderken yeni muayene tarihinin boş olduğu araç ruhsatını yanında götürmelidir. Eğer ruhsatın yeni muayene tarihi yazılacak yer boş değilse araç sahibi, şoförler cemiyetine giderek ek-1 belgesini alması gerekmektedir. Araç LPG’li ise bunun mutlaka ruhsatta yazıyor olması ve son bir ay içinde ‘gaz sızdırmazlık test raporu’ belgesini alması gerekmektedir. 

Araç muayenesinde araçta hangi ekipmanların  bulunması gerekir?

Araç muayenesine giderken araçta: İki adet üçgen reflektör, ilk yardım çantası, stepne ve yangın söndürme cihazı bulunması gerekmektedir. Minibüs ve otobüslerde acil çıkış levhalarının ve yeterli sayıda acil çıkış çekicinin bulunup bulunmadığına bakılır. Traktör ve kamyonlarda ise arka lambanın takılı olup olmadığına bakılır. Araçların cam yıkama sistemlerinin ve iç aydınlatmalarının çalışır olmaları, tadilat yapılmış araçların ise tadilat raporlarının da araç muayenesine götürülmesi gerekmektedir.

Araç muayenesi nasıl ve kaç yılda bir yapılmaktadır?

Sıfır km yeni alınmış araçlar ve motosikletler için ilk 3 yıl herhangi bir muayene gerekmiyor ama İlk 3 yıl dolduğunda ise ilk muayene sonrasında aracın 2 yılda 1 muayene ettirilmesi gerekmektedir. Araç muayenesi sırasında: 

-Aracın ampulleri, plaka lambaları, geri vites lambası, ön far ampulleri, sinyalleri sırasıyla kontrol edilir.

-Aracın ön ve arka frenlerinin düzgün çalışıp çalışmadığına, kapılarının rahat bir şekilde açılıp açılmadığına, araç renginin ruhsatta belirtilen renk ile aynı olup olmadığına, plakaların mühürlü olup olmadığına, plakalarda herhangi bir delik bulunup bulunmadığına bakılır.

-Aracın ön takımları ve emniyet kemerleri incelenir.

-Araç konası, araç silecekleri gibi en ince ayrıntıların bile çalışıp çalışmadığı tespit edilir.

-LPG’li araçlarda ise tesisatta herhangi bir kaçak bulunup bulunmadığına, hortumların düzgün monte edilip edilmediklerine, LPG tank süresinin üretim tarihine bakılır. 

2021 yılının araç muayene ücreti ne kadardır?

-Yeni tarifeye göre otobüs, kamyon, çekici ve halterler için araç muayene ücretleri KDV dahil 503,86 TL olurken; römorklu ve römorksuz traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için KDV dahil 174,4TL olmuştur.

-Otomobil, minibüs, özel amaçlı taşıt, kamyonet, arazi taşıtı için KDV dahil 372,88 TL muayene ücreti ödemek gerekmektedir.

-Muayene ücretleri, TÜVTÜRK istasyonlarında nakit olarak ödenebilecekleri gibi kredi ya da banka kartı ile de ödenebilmektedir.

-Muayene süresi geçirilen her araç için Karayolları Trafik Kanunu 35. Maddesine göre geciken her ay için %5 oranında faiz alınmaktadır.

-Muayene sonrasında ağır kusurlu veya emniyetsiz sınıfına dahil edilen araçların muayeneleri onaylanmadığından bu araçların tekrar muayene edilmeleri gerekmektedir.

-Araçtaki ağır hasarın giderilmesi sonrasında araçlar; muayene tarihinden sonraki ilk bir ay içerisinde ücretsiz olarak tekrar muayene ettirilebilir. 

-Bir ay sonrasında ise ruhsat sahibinin tam muayene ücreti ödemesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 07.03.2021 14:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Araç MuayenesiMuayene ücretiAraçTÜVTÜRK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?

Popüler Haberler

Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Arıza dizisi Balaban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüzgar Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı nedir? Nazlı Kar nereli, yaşı kaç?
Kefaret Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz biyografisi
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Gerçek adı nedir? Mustafa Uzunyılmaz nereli, yaşı kaç?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?
2021 Yılı hicri yılbaşı kutlama mesajları
La Casa de Papel 4. Sezon başlama tarihi belli oldu mu? Yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Öğretmenler ne zaman aşılanacak, aşılama ne zaman başlıyor ? 2021 MEB Öğretmen aşı takvimi
e-Devlet Trafik cezası sorgulama ve online ceza ödeme işlemleri
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek hakkında bilgiler
Arıza dizisine katılan Ayça Ayşin Turan kimdir? Halide karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Özgecan Özacar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Mart 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Arıza dizisindeki Rasim karakteri Kimdir? Uygar Özçelik dizideki rolü ve hayatı
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli'nin hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.