Araç muayenesi kaç yılda bir yapılmaktadır? Araç muayene kaç yıl geçerlidir?

Trafiğe çıkan tüm motorlu ve motorsuz taşıtlar için araç muayenesi yapılması zorunludur. Hem sürücülerin hem de yolcuların daha rahat bir yolculuk yapabilmesi için gerekli olan araç muayenesi TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında yapılmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesine göre zorunlu olarak yapılması gerek araç muayenesi sürücülerde can ve mal kaybı yaşamaması için araçların trafiğe çıkmak için uygun olup olmadığı kontrol etmek için yapılmaktadır. Araç muayenesi yaptırmak için öncelikler TÜVTÜRK’den randevu alınması gerekmektedir. Randevu almak için www.tuvturk.com.tr sitesi ya da e-devlet üzerinden kolaylıkla girebilir. TÜVTÜRK 0850 222 88 88 ücretsiz randevu hattını arayarak ta randevu alınabilinir.

Araç muayenesinden önce neler yapılmalıdır?

Araç muayenesi yaptırmak için öncelikle randevu alınması ve zamanında gidilmesi gerekmektedir. Eğer saracın trafik cezası, köprü, MVT ödemesi, Maliye Bakanlığı’nda borcu, otopark veya otoyol borcu var ise muayene yapılmaz o yüzden randevuya gitmeden önce borçların ödenmesi gerekir. Randevuya gitmeden önce aracın trafik sigortasının da yapılması gerekir. Araç sahibi randevuya giderken yeni muayene tarihinin boş olduğu araç ruhsatını yanında götürmelidir. Eğer ruhsatın yeni muayene tarihi yazılacak yer boş değilse araç sahibi, şoförler cemiyetine giderek ek-1 belgesini alması gerekmektedir. Araç LPG’li ise bunun mutlaka ruhsatta yazıyor olması ve son bir ay içinde ‘gaz sızdırmazlık test raporu’ belgesini alması gerekmektedir.

Araç muayenesinde araçta hangi ekipmanların bulunması gerekir?

Araç muayenesine giderken araçta: İki adet üçgen reflektör, ilk yardım çantası, stepne ve yangın söndürme cihazı bulunması gerekmektedir. Minibüs ve otobüslerde acil çıkış levhalarının ve yeterli sayıda acil çıkış çekicinin bulunup bulunmadığına bakılır. Traktör ve kamyonlarda ise arka lambanın takılı olup olmadığına bakılır. Araçların cam yıkama sistemlerinin ve iç aydınlatmalarının çalışır olmaları, tadilat yapılmış araçların ise tadilat raporlarının da araç muayenesine götürülmesi gerekmektedir.

Araç muayenesi nasıl ve kaç yılda bir yapılmaktadır?

Sıfır km yeni alınmış araçlar ve motosikletler için ilk 3 yıl herhangi bir muayene gerekmiyor ama İlk 3 yıl dolduğunda ise ilk muayene sonrasında aracın 2 yılda 1 muayene ettirilmesi gerekmektedir. Araç muayenesi sırasında:

-Aracın ampulleri, plaka lambaları, geri vites lambası, ön far ampulleri, sinyalleri sırasıyla kontrol edilir.

-Aracın ön ve arka frenlerinin düzgün çalışıp çalışmadığına, kapılarının rahat bir şekilde açılıp açılmadığına, araç renginin ruhsatta belirtilen renk ile aynı olup olmadığına, plakaların mühürlü olup olmadığına, plakalarda herhangi bir delik bulunup bulunmadığına bakılır.

-Aracın ön takımları ve emniyet kemerleri incelenir.

-Araç konası, araç silecekleri gibi en ince ayrıntıların bile çalışıp çalışmadığı tespit edilir.

-LPG’li araçlarda ise tesisatta herhangi bir kaçak bulunup bulunmadığına, hortumların düzgün monte edilip edilmediklerine, LPG tank süresinin üretim tarihine bakılır.

2021 yılının araç muayene ücreti ne kadardır?

-Yeni tarifeye göre otobüs, kamyon, çekici ve halterler için araç muayene ücretleri KDV dahil 503,86 TL olurken; römorklu ve römorksuz traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için KDV dahil 174,4TL olmuştur.

-Otomobil, minibüs, özel amaçlı taşıt, kamyonet, arazi taşıtı için KDV dahil 372,88 TL muayene ücreti ödemek gerekmektedir.

-Muayene ücretleri, TÜVTÜRK istasyonlarında nakit olarak ödenebilecekleri gibi kredi ya da banka kartı ile de ödenebilmektedir.

-Muayene süresi geçirilen her araç için Karayolları Trafik Kanunu 35. Maddesine göre geciken her ay için %5 oranında faiz alınmaktadır.

-Muayene sonrasında ağır kusurlu veya emniyetsiz sınıfına dahil edilen araçların muayeneleri onaylanmadığından bu araçların tekrar muayene edilmeleri gerekmektedir.

-Araçtaki ağır hasarın giderilmesi sonrasında araçlar; muayene tarihinden sonraki ilk bir ay içerisinde ücretsiz olarak tekrar muayene ettirilebilir.

-Bir ay sonrasında ise ruhsat sahibinin tam muayene ücreti ödemesi gerekmektedir.