Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı

Araç muayenesi gecikirse ve trafik veya jandarma bunu her halükarda fark ederse araç sahibine fenni muayene cezası uygulanır. Araç muayene cezası, araç muayenesinde gecikme olması halinde uygulanacak olup, araç sürücüsüne değil, araç sahibine uygulanacaktır.

2021 yılı için uygulanması planlanan muayenesiz araç trafik cezası 314,00 TL’dir.

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bu tür bir gecikmenin ödenmesi halinde ödenmesi gereken net ceza 235.50 Türk Lirası olacak ve% 25 indirim yapılacaktır. Tabi muayene edilecek aracı sürmek için bu cezayı ödemeli ve en geç 7 gün içinde muayene randevusu almalısınız. Araç ilk muayene sırasında bağlanmaz, ancak bu durumda, ilk para cezasının kesilmesinden sonraki 7 gün içinde muayene edilmediyseniz, araç tespit edilebilir; 2021 yılına kadar 652 Türk Lirası para cezası verilecek. Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde öderseniz 489 TL'ye düşürülecektir. İkinci kez yakalandığında, aracınız artık bağlanmış ve inceleme için çekiciye gönderilir. Benzer şekilde, 7 günlük bir süre sağlanacak ve sınava girmezseniz, her durumda ikinci bir para cezasına tabi tutulacaksınız.

Yukarıda da bahsedildiği gibi muayenesi geciken araçlar için sadece trafik cezası değil, muayene tarihinden sonra da gecikme ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yaygın bir sorun, gecikmeli araç muayeneleri için cezanın nasıl hesaplanacağıdır. Araç muayene cezası hesabı yani gecikme ücreti hesabı, gerekli muayene ücretine% 5 aylık gecikme zammı uygulanarak hesaplanır. Öneğin araç muayene ücretiniz 500 Türk lirası ise geciken her ay için 25 Türk lirası olan% 5 gecikme ücreti alınır.

Araba muayene süresi

Aracın muayene süresi araç tipine göre değişmektedir. Bu sürelere uyulmaması durumunda araç muayene gecikmeleri artacak ve trafik cezaları kullanılacaktır. buna göre; Otomobiller için ilk üç yıldan sonra iki yılda bir yapılacaktır. Maksimum dokuz koltuklu araçlarda (sürücü dahil) ilk üç yıldan sonra iki yılda bir muayene yapılacaktır. Aracın ilk yılından sonra her yıl taşınması amaçlanan araçlarda, şoför dahil dokuzdan fazla koltuklu araçlarda, yılda bir ticari araç kullanmak,

Resmi araçlarda muayenelerin ilk üç yıl sonra iki yılda bir yapılması gerekmektedir.

Aracımın muayenesi ne zaman biter

Artık iznin üzerine araç muayenesinin bitiş saati yazılmıştır. Muayenenin bitiş tarihini buradan kontrol edebilirsiniz. İzin belgesinde belirtilmemişse veya okunmamışsa Tüvtürk Çağrı Merkezini arayarak incelemenin ne zaman bittiğini öğrenebilirsiniz.

Muayenesiz araç satışı

Peki muayenesiz araçlar satılabilir mi? Muayene ve trafik sigortası olmayan araçlar noterde satılamaz. Satış yapmanız gerekiyorsa, öncelikle muayene ve trafik sigortası yaptırmalı, araç üzerinde yazılı tüm trafik cezalarını ve varsa motorlu taşıt vergilerini ödemelisiniz.

Araç muayenesi kaç gün gecikir?

Kanuna göre, son kullanma tarihinden önce bir muayene yapılmalıdır. Bu sürenin sonunda hala uygulanmazsa ve tespit edilirse yukarıdaki yönteme göre araç muayene cezası hesabında belirtilen miktarda ceza uygulanır. Ek olarak, muayene gecikmeleri için günlük bir ücret alınacaktır.

Ticari araçların yıllık muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Şu anda 2 yıla çıkaracak bir çalışma yoktur.