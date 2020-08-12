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Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli?

Yaz aylarının ve bayram tatilininde yaklaşması ile birlikte insanlar şehir dışına gitme planları yapıyorlar. Fakat korona virüsü salgını nedeniy ile birçok vatandaş uçak ve otobüs gibi taşıtları kullanmaktan çekiniyor. Bundan dolayı birçok insan araç kiralamayı tercih ediyor. Araç kiralama piyasasındaki bu hareketlenmeden yararlanmak isteyen bazı fırsatçılar ise gün yüzüne çıkmış bulunmakta.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:27
Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli?
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Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar planlarını yapmaya başladılar. Şehir dışına çıkıcaklar ise korona virüsünden dolayı uçak ve otobüsleri tercih etmektense araba kiralamayı tercih ediyorlar. Araç kiralamalarındaki artış bunu kanıtlar nitelikte. Bireysel araç kiralamalarında kullanılan 30.000 adet otomobilin şu anda yüzde 90’ı kiralanmış durumda. Büyük şehirler olan Ankara, İstanbul ve İzmirde bile bu rakan 22 bin civarını buluyor. Araç kiralamak isteyenlerin acele etmesi gerektiği belirtiliyor.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak tarafından yapılan açıklamada birçok vatandaşın korona virüsden ötürü toplu taşıma kullandıktan çekindiklerini ve otomobil kiralamaya yöneldiklerini belirtti. Büyük şehirlerden 22 bine yakın araç kiralandığını belirten Ak, otomobil kiralama fiyatlarında ise yüzde 30 ila yüzde 35 arası bir artış olduğunu söyledi. Turkrent CEO’su Barkın Pınar ise ilk kez bayramdan 20 gün öncesinden ellerindeki bütün araçları kiraladıklarını söyledi.

Otobüslerde sefer sayıları azaldı

Otomobil kiralama piyasasının hareketlenmesi ile otobüs kullanımları da azaldı. Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım yaptığı açıklamada İstanbul otogarından kalkan otobüs sayısının 2500’den 1200 gibi rakamlara düştüğünü söyledi. Sefer sayısınında %50 oranlarında düşüş yaşadığını belirten Yıldırım, kalkan otobüslerin doluluk oranınında %60 civarlarında olduğu söyleyip ek seferler yapılmayacağını vurguladı.

Araç kiralarken dikkat edilmesi gerekenler

  • Araçtaki kişi sayısına, çıkacağınız yolun uzunluğuna, bütçenize ve ihtiyacınıza göre araç kiralamak.
  • Bulunduğunuz konuma yakın lokasyonlardan kiralama yapmak.
  • İndirim ve kampanya araştırması yapmak. Erken rezervasyon yaptırarak ucuza araç kiralamak.
  • Bilindik ve güvenli kiralama acentelerine başvurmak. Eğer yakınınızdaki insanların daha önce kullandığı bir acente varsa onu tercih etmek.
  • Sigorta acentesinin kişisel otomobil politikasını kapsayıp kapsamadığını öğrenmek. Aksi halde sigortasız araç kullanırken oluşacak hasarlardan siz sorumlu tutulacaksınız.
  • Sigortasız ve kaskosuz araç kiralamamak.
  • Sözleşmeyi dikkatlice okumadan imzalamayın. Şirket size boş senet imzalatmak isterse kesinlikle imzalamayın.
  • 3 yaşından büyük araçlardan uzak durmak.
  • Küçük araçlar kiralayın. Bu sayede hem uygun fiyata araç kiralayabilirsiniz hem yakıt parası az olur hem park sorunu yaşamazsınız.
  • Aracı teslim almadan önce hasar tespiti yapın. Çarpık veya göçük var mı kontrol edin. Kapıları, bagajı, motor kaputunu, koltukları, aksesuarları, aynaları, arıza ışıklarını dikkatle inceleyin.
  • Kiralama yapan tüketicinin aracın benzin deposunun doluluk durumunu da kontrol etmesi gerekir. Eğer bu yapılmazsa bazı araç firmaları deponun dolu bir şekilde teslim edilmesini istemektedir ve bu durum ekstra masraf çıkartabilir.
  • Yola çıkmadan önce firmadan en az iki kişinin telefon numarasını alın. Araçla kaza yaparsanız eğer trafik polisine rapor tutturun ve firmadaki kişilerle iletişime geçin.

 

Araç kiralarken fotoğraf çekin


TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal araç kiralama konusunda birkaç açıklama yaptı. Araç kiralaması yapıcak kişinin kiraladığı aracın ilk halini ve teslim ederken ki halinin fiziksel durumunu kontrol etmesini ve fotoğraflarını çekmesini söyledi.

Bayramın ve yaz aylarının gelmesi sebebiyle otobüs ve uçak gibi taşımaları tercih etmek istemeyen vatandaşlar araç kiralamayı tercih ediyor. Araç kiralama piyasasında büyük bir yoğunluk olduğu gözleniyor. Bunun birlikte bu durum bazı fırsatçıları da harekete geçirmiş durumda. Son dönemlerde araç kiralama firmalarıyla ilgili şikayetlerde artmış durumda.

Koçal vatandaşlara güvenilir ve tanındık firmalardan araç kiralamalarını önerdi.  Kiralama yapan kişileride fırsatçılar konusunda uyardı. Aracın fiziksel durumu ile ilgili bilgileri kaydetmelerini söyleyen Koçal aynı zamanda aracın her tarafından fotoğraflarının çekilmesinin bu durumun önüne geçeceğini de belirtti.

Başkasının araca verdiği zararı siz ödemeyin

TÜDEF Başkanı Koçal’ın değindiği bir diğer konu ise günlük ve saatlik yapılan araç kiralamalarında uygulanan sistemden kaynaklı firmanın ek ücretler çıktığını belirterek para istemesi. Bu sistem şu şekilde işliyor. Kiralamayı yapan vatandaş süresi dolduktan sonra aracın anahtarını içinde bırakarak bir otoparka park ediyor. Sonrasında ise aracın kapıları sistem tarafından otomatik olarak kilitleniyor. Aracı bir başkası kiraladığında ise otoparka gittiğinde araç sistem üzerinden otomatik olarak açılıyor ve aracı teslim alıyor. Bu sistemden dolayı kiralama aralarında araba kontrolü yapılmadığı için bir zarar söz konusu olduğunda kimin yaptığı belirlenemeyebiliyor. Koçal, bu yüzden aracı teslim alırken fotoğraflarını çekmenin önemli bir husus olduğunu belirtti.

İptal için tüketici hakem heyetlerine başvurabilirsiniz

Bu durumun daha önce Kadıköy’de karşılarına çıktığını belirten Koçal, vatandaşın kendilerine ulaştığını söyledi. Bununla birlikte vatandaşa kredi kartını iptal etmesi gerektiğini ve noter üzerinden gelen faturaya itiraz edilmesi gerektiğini söylediklerini belirtti. Yapılan itirazdan birkaç gün sonra ise faturanın iptal edildiğini söyledi.

Koçal, işletme tarafından faturanın iptal edilmediği ve ilamsız icra takibinin başlatıldığı durumlarda takip başlatıldıktan 7 gün içerisinde gereken bütün belgelerle beraber takip iptali için tüketici hakem heyetlerine başvurulabileceğini belirtti.



Son Güncelleme: 12.08.2020 08:27
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