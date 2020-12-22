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Araç çaya uçtu: Anne,baba ve bebekleri öldü

Şırnak Beytüşşebap'ta bir otomobilin çaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir aile yok oldu. Kazada anne,baba ve bebekleri hayatlarını kaybetti.

22 Aralık 2020 Salı 14:43
Araç çaya uçtu: Anne,baba ve bebekleri öldü
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Bir ailenin yok olduğu trafik kazası Şınak Beytüşşebap'ta bu sabaha meydana geldi.

İlçede uzman çavuş olarak görev yapan Serhat Önal'ın kullandığı otomobil sabah saatlerinde yolda ilerlerken girdiği virajda kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak savrulduktan sonra Habur Çayı'na düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli, jandarma ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede aracın içinde sıkışan Serhat Önal, eşi Gülay Önal ve ismi öğrenilemeyen bebeklerinin hayatını kaybettiği tespit etti.

Ekipleri çalışması ve vatandaşların yardımlarıyla hayatını kaybeden anne,baba ve bebeğin cansız bedenleri ters dönen araçtan çıkarıldı ve otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 14:43
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Anahtar Kelimeler:
ŞırnakKazaTrafik Kazası
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