Araç alıp verme kavgası kanlı bitterken 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Adana’da yaşanan olayda edinilen bilgilere göre Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde araç alım satım olayında anlaşmazlığa düşen Cihat Ö. ile Cahit Ö kardeşler Orhan S. adlı kişinin evini bastı. Zorla girdikleri Orhan S. adlı kişinin evinde Orhan S. yi sopa ile döverek darp eden kardeşler kendini korumaya çalışan adam tarafından bıçaklandılar. Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler ağır bir şekilde yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırdılar.

Öte yandan darp edilen Orhan S. adlı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

