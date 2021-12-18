Arabuluculuk sonrasında dava açama süresi ne kadardır? Arabuluculuktan sonra dava açma sürelerine dikkat!

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı mahkeme sürecine gidilmeden çözümlenmesi için başvurulan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, zorunlu ve ihtiyari olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ne gibi durumlarda arabulucuya başvurmak zorunludur?

Kanunda belirlenmiş olan bazı uyuşmazlık durumlarında mahkemeye müracaat etmeden önce arabulucuya başvurmak zorunlu kılınmıştır. Bu uyuşmazlıklar bakımından dava şartı Zorunlu Arabulucuktur. Ticari davalar ile İş Kanunu kapsamında olan kıdem ve ihbar tazminatı gibi fazla zaman alacağı belli olan uyuşmazlıklarda mahkemeye başvuru yapmadan önce arabulucuya başvurulması şart kılınmıştır.

Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk

6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu 5/a maddesi esas alınarak; Türk Ticaret Kanunu 4. maddesinde yer alan bütün ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan,

Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri için mahkemeye sürecine gidilmeden önce arabulucuya başvuru yapılması zorunludur.

Arabulucu bu durumda görevlendirildiği tarih itibariyle uyuşmazlığı 6 hafta içerisinde sonuçlandırması gerekmektedir. Eğer, herhangi farklı/zorunlu bir durum söz konusu olursa 6 haftalık süre 2 hafta daha uzatılabilir.

İş Hukukunda zorunlu arabuluculuk

İhtiyari arabuluculuk nedir?

İşveren ile işçi arasına yaşanan birçok uyuşmazlık için açılabilecek davalar İş Hukuku kapsamında dava sürecine girilmeden önce bir arabulucuya başvurulmasını zorunlu kılmıştır. İşçi ile işveren arasında; kıdem veya ihbar tazminatı, yıllık izin alacakları, fazla mesai ya da fazla süreli çalışma ücretleri ve eksik ödenen maaşlar gibi benzer konularda yaşanabilecek uyuşmazlıklar için mahkeme sürecine girmeden öncelikle bir arabulucuya gidilmesi zorunlu tutulmuştur.

Dava şartı olarak arabulucuya bir başvuru zorunluluğu gütmeyen ama istenirse uyuşmazlık durumlarında başvurabileceği bir çözüm yoludur.

İş davalarında arabuluculuk başvurusu nasıl yapılır?

İşçi ile işveren, siciline kayıtlı olan arabulucuyla anlaşmaya varamazsa Arabuluculuk Bürosu, yaşanan bu uyuşmazlığı çözmek adına kendi arabulucularından birini görevlendirir. Zorunlu arabuluculuk başvurusu süreci şu şekilde işlenir;

Başvuru eğer işçi tarafından yapılıyorsa, işin yapıldığı yerde bulunan arabulucu bürosuna başvuru yapmalıdır.

Eğer, işveren tarafından başvuru yapılacaksa çalışanının ikamet ettiği yerde bulunan ya da işin yapıldığı yerde bulunan arabulucu bürosuna başvuruda bulunmalıdır.

Arabulucu bürosu olmayan adliyelerde Arabulucu büro görevini sulh hukuk mahkemesi gerçekleştirmektedir.

Arabuluculuk sonrasında dava açama süresi nedir?

Arabulucuya gidilse dahi uyuşmazlık çözüme kavuşmazsa dava açılabilir. Davayı açacak kişi arabuluculuk yolu ile bir çözüm yoluna varamadığını dair tutanağı dava dilekçesine ekleyerek davayı öyle açmalıdır. Arabulucu faaliyeti sonrasından her iki tarafta anlaşmaya varamazsa son tutanak düzenleme tarihinden itibaren iki hafta içerisinde dava açılmalıdır. Eğer, arabulucudan sonra dava açma süresi çok fazla ertelenirse mahkeme açılan bu davanın reddine karar verebilir.

