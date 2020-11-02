Arabama çarpıp kaçtılar ne yapmalıyım? Aracıma park halinde çarpıp kaçtılar ne yapmam gerekiyor?

Ülkemizde araç sayısı gün geçtikçe artıyor ve son yıllarda trafik kazalarında da bir artış yaşandı. Akan trafiğin dışında park yeri ve dar yollarda yaşanan kazalardaki artışta araç sahiplerini endişelendiriyor. Bu kazaların temel sebebi yolların ve park alanlarının dar olması olarak gösteriliyor.

Park halindeki aracıma çarpmışlar ne yapmalıyım?

Park halindeki aracına çarpan kişilerin tespitinde ilk olarak çarpan aracın modeli, rengi ve plakası biliniyorsa en yakındaki polis veya jandarma ekibine haber verilmelidir. Emniyet güçleri olay yerinde zabıt tuttuktan sonra aracınızın sigorta şirketine hasar bildirimini de yapmalısınız. Ardından sigorta kusursuz olarak görüneceğiniz bu durumda sigorta hasar karşılamaktadır.

Bu gibi durumlarda kazaya neden olan aracın bilinmesi önemlidir. Bu nedenle aracınızın kameraları, çevre kameraları haklı olduğunuzu ispat etmek için öne taşır. Kazalarda ölüm veya yaralama söz konusu değilse, soruşturma açılmaz bu nedenle kamera kaydı olayın çözülmesinde kritik önem taşır. Eğer kamera kaydı yoksa olayın çözülmesi ve kişinin bulunması çok zor olacaktır.

Kazayı yapan kişiyi bulamıyorsanız güvence hesabından zararın karşılanmasını ve kasko şirketini devreye sokarak hasarınızı giderebilirsiniz. Ancak zorunlu trafik sigortası aracın zararlarını karşılamadığı için özel araç sigortanızın olması gerekmektedir. Güvence hesabınız varsa olayın ardından 5 gün içerisinde başvuru yapılmalıdır. Kaskosu olanlar da en kısa süre içerisinde başvuruda bulunmalıdır. Olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra hasarın karşılanması talebinizde zorluklarla karşılaşabilirsiniz.