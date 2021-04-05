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Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan

Binlerce kişi arasından seçilen Trabzon’da öğrenim gören 17 yaşındaki Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’nin yeni reklam yüzü oldu. 17yaşındaki genç çocuk reklam çekimleri için 20 Nisan’da ABD’da bulunacak.

05 Nisan 2021 Pazartesi 21:52
Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan
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Milyonlarca kişi arasından Apple’nın reklam filminde oynatılmasına karar verilen ve birçok kişi arasından seçilmenin mutluluğunu yaşayan Mustafa Mert Topal, amacının Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. 

Trabzon’da yaşayan 8 senedir Trabzonspor'un alt yapısında futbol oynayan Trabzonspor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Topal, Apple'ın birkaç ay önce başlattığı intenet ortamından başvuruların alındığı reklam yüzü ilanına şubat ayında başvuru yaptı. Yapılan başvurusunun kabul edilmesiyle çekimler için 20 Nisan'da ABD'ye davet edilen Topal, milyonlarca kişi arasından seçilmenin gururunu yaşıyor. Başvuru sürecini anlatan topal Antrenmandan eve geldiğinde bir anda aklına Apple reklam filmine başvuru yapmak geldiğini söyleyerek intenet üzerinden başvurusunu gerçekleştirdiğini aradan geçen bir süre sonra kendisine geri dönüş olduğunu ve onaylandığının haberini aldığını anlattı. Yapılan mülakattan sonra ailesine söylediğinin herkesin büyük sevinç ve gurur duyduğunu anlattı.

Türkiye'den tek seçilen kişi

Türkiye'den tek seçilen kişi olan Topal ilk önce ailesine söylememe sebebinin seçileceğinin düşünmediğini çok sayıda insanın başvuracağı için böyle bir sonuç beklemediğini aktardı. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Topal  Reklam yolunda çok engellerle karşılaştığını anlatırken Apple reklamında oynayacak kişi olarak Türkiye’de tek kişi olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 05.04.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
AppleReklam Yüzü
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