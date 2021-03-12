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Apartta kumar partisi polis baskınıyla son buldu!

Osmaniye'de korona virüs tedbirlerini denetime çıkan ekipler apart olarak kullanılan bir dairede kumar oynadığı ihbarını aldı.Aparta baskın düzenleyen ekipler içeride tespit edilen kişilere idari para cezası kesti.

12 Mart 2021 Cuma 13:38
Apartta kumar partisi polis baskınıyla son buldu!
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Artan vaka sayıların karşısında getirilen kısıtlama ve tedbirlerini denetimlerine son sürat devam ediliyor.

Bu kapsamda Osmaniye'de kısıtlama ve tedbirleri denetime çıkan ekipler, apart bir evde kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler alınan gerekli izinler sonrasında apart daireye baskın düzenlendi.

7 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

İçeriye giren polis ekipleri apart içinde kumar oynanmak üzere hazırlanmış çok sayıda iskambil kağıdı ve okey taşları ele geçirildi. Apartın sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, içeride baskın sırasında yakalanan 7 kişiye ise sosyal mesafe ihlali ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplamda 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Ekiplerin kent genelindeki denetimleri devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 13:38
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Anahtar Kelimeler:
ApartKumarOsmaniye
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