Apartmanın 5. katından düşen adam hayatını kaybetti

Niğde’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Merkez Yeşilburç Köyü yolu üzerinde bulunan bir apartmanda Sinan Yalçıner adlı bir kişi henüz belirlenemeyen bir sebeple 5. Katta bulunan evinin balkondan aşağıya beton zemine düştü.

BETON ZEMİNE DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede Sinan Yalçıner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın gerçekleştiği bölgede Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Öte yandan yapılan incelemeler sonrasında Yaşlı adamın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

