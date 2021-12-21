Apartmanda gürültü cezası ne kadar? Apartmanda gürültü saatleri kaç?

Ülkemizde artan nüfusla birlikte insanların neredeyse tamamı şehirlerde apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarında hayatlarını sürdürüyor. Bu toplu yaşam alanlarında yaşayan kat sakinleri ve site sakinlerinin uyması bir takım kurallar bulunuyor. Bu kurallar gürültü yapmamak, bina içine ve site bahçesine çöp atmamak, halı silkelememek, balkonda sigara külü ve izmarit atılmaması gibi pek çok kural bulunmakta. Bu kurallara uyulmadığı durumlarda uyarılara aldırış etmeyen ve hâlâ sizi dinlemeyen komşular için yapılacak yasal yollar bulunmaktadır.

2021 Apartman gürültü yönetmeliği nedir?

Her apartmana ait bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelikte kişilerin huzurları için kararlar alınmaktadır. Alınan bu kararların içinde gürültü yönetmeliğide bulunmaktadır. Bu kararlar toplumun ve apartman sakinlerinin huzurlarını sağlamak için verilmektedir. 2020 senesine ait yönetmelik kurallarıysa şöyledir;

-Mesai günleri içinde 13:00-15:00 saatleri arasında ve gece saat 19:00 ve 07:00 aralarında yüksek ses çıkartma yasak.

-Pazar günleri ve resmi tatillerde dahil olmak üzere apartman ve site içinde ses yapmak yasak.

-Elektronik aletler ve müzik aletlerini sesleri sadece odanın içinde duyulacak seviyelerde olmalı ve çevreyi rahatsız etmemelidir.

Apartman sakinleri her türlü yüksek ses ve gürültüden uzak durmaları gerekmekte. Binaların gürültüye karşı korunması hakkında Apartman gürültü Yönetmeliği 2021 resmi gazetede yayınlanırken yönetmeliği görüntülemek için tıklayın.

2021 Kabahatler kanunu gürültü cezası ne kadar?

Kabahatler kanunu gürültü cezası gürültü ve rahatsız etmek olarak iki ayrı idari para cezası uygulanmaktadır. Kabahatler kanunu gürültü cezası 2021 senesinde 204TL tutarı uygulanmakta. Toplam da gürültü yapan ve rahatsız eden kişilere 408TL idari para cezası ödenmekte.

Gürültünün kaynağı bir işletmeyse 4 bin 035TL ile 20 bin 237TL tutarları arasında bir cezai işlem uygulanmakta. Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulanmak için desibel ölçümüne gerek yok. Şikâyet ardından polis ya da zabıta gürültüyü tespit edip ceza kesebilmekte. İdari para cezasını almamak için apartman gürültü saatlerine dikkat etmek gerekmekte.

Apartman da gürültü yasağı saatleri nedir?

Apartman sakinlerini her türlü oluşan gürültüden uzak durması gerekmekte. Mesai Günleri içinde 13:00 ile 15:00 saatlerinde ve geceleriyse 19:00 ile 07:00 saatleri arasında yüksek ses çıkartma yasak. Her apartman sakini gürültü yapan komşusunu şikâyet etme hakkı bulunmakta.

2021 senesinde yeni zamlarla idari para cezalarının ücretlerinin değişmesiyle beraber kapalı alanlarda sigara içme cezalarıda değiştirildi.

Apartman Gürültü yapma saati kaç?

Hafta içi 8:30- 17:30 saatlerinde, hafta sonu 11:00- 17:30 saatleri arasında yapılması gerekmekte. Fakat, ses rahatsız edici bir gürültü seviyesindeyse apartmanda oturan diğer kişilerin uyarıyla karşı karşıya kalınabilir. Şikâyet durumlarında hâlâ aynı gürültüyü yapmaya devam eden Gürültü Yönetmeliği hükümleri ve Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereği idari para cezası verilmek mümkün.

Apartmanda gürültü yapan işyeri cezası ne kadar?

Apartmanda gürültü yapan iş yeri 4bin 035TL ile 20 bin 237TL arasında bir cezai işlem uygulanmakta. Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulamak için desibel ölçümlerine gerek yok. Şikâyet ardından polis ya da zabıta gürültüyü tespit edip ceza kesebiliyor. İdari para cezası almamak için apartman gürültü saatlerine dikkat edilmelidir.

Apartmanda gürültü sınırı kaç desibel?

Gürültü geçen senelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte anlatılan komşunun yüksek sesli müzik açması, evcil hayvan beslemesi gibi sesler gürültü unsurları oluşturmakta. Gürültü desibel sınırlarıysa şöyle;

-Oturma odaları 60dB

-Yatak odaları 35dB

-Mutfak ve banyo 70dB

-Otel yatak odaları 30dB

-Hastane 35dB

Desibel sınırları bu şekilde belirtilmiş. Yapılan düzenlemelere göre ev içinde motorlu aletler gibi araçlar yönetmelik doğrultusunda gün içinde 19:00 ve 07:00 saatleri arasında kullanılmaz ve hassas kullanmakda yasak. Ses çıkarıcı alet, motorlu makineler, matkap, koşu bandı gibi rahatsız eden yüksek seslerin 19:00 ve 07:00 saatleri arasında çalıştırılması yasaklanmış. Kural dışı hareket edenler gürültü çıkaran kişileriyse dilekçeyle şikâyet edilebilmekte.

Apartmanda gürültü şikâyetleri nereye yapılır?

Apartmanlarda gürültü kurallarına uymayanlar ve belirlenen saatler haricinde gürültü yapmayı sürdüren komşular Sulh Hukuk Mahkemesine gürültü yapan komşuları şikâyet edilebilmekte. Dilekçeyle beraber kat sahibinin, adı soy adı ve arsa payları listesi ve yöneticiye dava açma yetkisi veren kat sahipleri kurulu kararıda gereklidir. Bu gereken bilgileri toplayarak şikâyet edilebilmekte.

Apartman gürültü şikâyet dilekçe öneği

Gürültü yapan komşunuzla konuştuğunuz halde olmadıysa, yetkili birimlere şikâyet edip ve yinede bir sonuç alamadıysanız apartmanda huzurunuz kalmadıysa yapılabilecek tek bir yol kalmıştır. Dilekçeyi yazıp işlem yaptırarak. Dilekçenin öneğinide sizler için paylaştık.

SUÇ TARİHİ: Gürültü yapıldığı tarih

ŞÜPHELİ: Gürültü yapan komşunun adı soy adı

SUÇ: Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma

NETİCE ve TALEP:

… Şehri İlçesi, Mahallesi/Köyü, … Sokağı… Apartmanında ikâmet etmekteyim. Apartmanımızda… no’lu dairede ikâmet etmekte olan … adlı şahıstan şikâyetçiyim. Bu şahıs ya da şahıslar gürültü yapmakta ısrar etmekte ve huzurumuzu bozmaktadır. Kendilerini çok kez ikaz etmeme rağmen gürültü yapmakta ısrar etmekte. Kişilerin Türk Ceza Kanununun 123 maddesinde bulunan “Kişilerin Huzurunu ve Sükûnunu Bozma” Suçunu işlediklerinden kişiler hakkında adli yönden işlem yapılmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim. 01/01/2021 TARİH…

DELİLLER: Tapu sicil kaydı, yönetim planı, kat malikleri kurulu kararı, ihtaname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK: Davalı kat malikinin… no’lu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydı ile mülkiyetinin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.

Tarih…/…/…

Davacı(Adı-Soy adı, İmza)

EKLER:

1- Kat maliklerinin, adı soy adı ve arsa payları listesi.

2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı

Yukarıdaki belirtilen dilekçe öneği gibi dilekçeyi hazırlayıp ilgili kurumlara ileterek ve şikâyetçi olabilir dava sürecinizi başlatabiliyorsunuz.

153 Gürültü Şikâyet

Alo153 gürültü şikâyet hattını arayarak apartmanlarda yaşamış olduğunuz durum hakkında bilgi verebiliyorsunuz. Komşularınızın davranışlarından ötürü uyarı niteliğinde bir konuşma yapıp rahatsız olduğunuz konular paylaşmanıza rağmen aynı şekilde gürültü yapmaya devam ederse, apartman ya da bulunmuş olduğunuz bölgede sizin dışınızda rahatsız olan komşular var ise eğer oy birliğiyle dava açabiliyorsunuz. İlk olarak mahkeme de gürültü yapan kişiler uyarılır ardından ise gürültü yapan kişi uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmiyor ise Apartmanda Gürültü Saatleri 2021 Cezasıda kesilebiliyor. Ödemek zorunda kalır bütün yaptırımlara rağmen durumun hiç bir şekilde düzelmemesi sonucundaysa bilir kişi tespitiyle mahkeme evi satılığa çıkartabiliyor.