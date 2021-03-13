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Apartman komşularının kavgası kanlı bitti!

Aydın Efeler'de apartmandaki sorunları konuşmak için toplanan komşular arasında kavga çıktı. Falçatanın kullanıldığı kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

13 Mart 2021 Cumartesi 19:32
Apartman komşularının kavgası kanlı bitti!
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2 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı kavga olayı bugün öğlen saatlerinde Aydın Efeler ilçesinde bir apartman toplantısında yaşandı.

Gelen haberlere göre ilçedeki bir apartmanda oturan komşular, apartmanda yapılması planlanan tadilat ve bakım için toplantı düzenledi. Toplantının ilerleyen saatlerinde iki komşu arasında tartışma başladı.Tartışmanın büyümesiyle sinirler gerildi.ve komşular birbirine girdi.

2 KOMŞU YARALANDI

Çıkan kavgada bir kişi yanında taşıdığı falçatayı çekti ve karşı tarafa saldırdı. Kavgada kavgaya karışan bir komşu ve onları ayırlamaya çalışan bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Komşularını yaralayan şahıs ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine kavga yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırırken, polis ise kaçan saldırganı kısa süre içinde yakaladı ve gözaltına aldı.

 

 

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 19:32
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Komşuların Kavgası Kanlı BittiAydınEfeler
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