Apartman hakkındaki şikayetler nasıl yapılır? Hangi gerekçeler ile şikayette bulunulabilir?

Apartman hayatında bir çok şey eksik ve şikayet olabilmektedir. Şehir bölgelerinde ki yüksek nüfusun fazlaca bir kısmı binalarda yaşamakta, binaların içerdiği genişlik ve kat sayısına bakıldığında ise birbirinden farklı bir çok insanın bir araya geldiğini anlayabiliriz. Komşular arasında bir çok şikayet olması ile sınırlanmıyor bazı binalarda yoğun olarak yönetimden ve müteahhitden de şikayet ediliyor. İnsanların bir arada sorunsuz yaşayabilmesi için bir takım kurallar sözlü ve yazılı bir biçimde konulmuştur. İnsanların bir arada yaşamasını sağlamak için en bilinen yöntem ise binada yaşayanların özel alanlarını koruyan apartman yönetmeliğidir. Apartman yönetmenliği kanunda ise bina sakinlerine; Kat Mülkiyet Kanunu, Hatalar Kanunu gibi birkaç kanun ile hak verilmiştir. Bu belirtilen kanunlara uymayan komşular veya yönetici farklı bölümlere şikayet edilebilmekte. Yakınma yöntemleri üçe ayrılmaktadır: Belediyeye şikayet etmek, Sulh Ceza Mahkemesi, Kolluk güçlerine şikayet. Bunun dışında apartman sakinleri bir araya gelerek imza toplayabilir ve sorun yaratan kişiyi binadan çıkartabilir. İmza toplandıktan sonra gerekli hukuk işlemleri görülür ve ortaya çıkan karar ile kişinin akıbeti belli olur ama kimseyi uyarmadan hakkında yakınmada bulunmak doğru değildir. Öncelikle sorun çıkartan ile konuşulmalı ve onun tepkisine göre hareket edilmelidir.

Belediyeye Apartman Hakkında Şikayet:

Şikayetler telefon yolu ile verilen numaradan yapılır ve belediye tarafından müdahale edilebilir olmalıdır. Şikayet etmenin iki yolu bulunur, isteğe göre dilekçe yazabilir veya beyaz masa hattını arayabilirsiniz. Şikayet önekleri ise:

*Apartmanın içinde Çöp ev veya çöp sorunları,

*Yansıyan su kullanma problemleri,

*Apartmana bağlı işletmenin yarattığı problemlerde.

Kolluk Kuvvetlerine Apartman Hakkında Yakınma:

Kolluk kuvvetlerine bir çok neden ile şikayette bulunmanız mümkün ama bulunacağınız suçun sizin haklarınızı ihlal etmesi gerekmektedir. Yani size laf atılması , gece yüksek müzik veya ses ile rahatsız edilmeniz, tehdit ve hakarete uğramanız durumunda şikayet edebilirsiniz. Şikayet yöntemleri ise 155 hattı veya intenet üzerindeki şikayet için kullanılan web sitesine gidebilirsiniz.

Ceza Mahkemelerine Apartman ile İlgili Şikayet:

Son olarak uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz. Yapılan tüm uyarı ve önerilere rağmen apartmanda yaşayan kişi ile sorunlar bir türlü halledilmiyorsa mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Yapacağınız suç bildiriminde ise farklı yollar izleyebilirsiniz. Bu yollar ise diğerlerinde olduğu gibi intenet üzerinden veya dilekçe ile suç bildiriminde bulunabilirsiniz.

Hangi Nedenler Çerçevesinde Şikayet Edilebilir:

Belirli kanun, yönetmelik ve haklar ile korunan bina sakinlerinden birisinin bu kuralları ihlal etmesi durumunda şikayette bulunabilir. Bu kural ihlalleri ise bir çok şekilde olabilir:

*Sitenin ortak bölge olarak belirlenmiş yerlerine zarar veren veyahut diğer site sakinlerinin kullanımlarını önlemesi halinde şikayette bulunabilirsiniz.

*Önlemleri haftanın sadece birkaç günü olarak kararlaştırılan halı silkelemelerinin gününde yapılmaması veya sürekli yapılması halinde komşunuzu şikayet edebilirsiniz. Cezası ise en az 3 ay ve en çok 3 yıla kadar uygulanacak hapishane ya da belirli bir ücret ödemesi yolunda olacaktır.

*Apartman içinde yapılacak olan yenileme işlemlerinin hafta içi 8. 30 ile 17. 30 hafta sonları ise 11. 00 ile 17. 30 arasında olmalıdır. Bunun dışında rahatsızlık veren işlemler şikayet edilebilir.

*Apartmanda yaşayan birinden taciz, tehdit veya saldırıya uğrama halinde şikayette bulunabilirsiniz,

*Apartman sakinlerini rahatsız edecek derecede ses yapan evcil hayvanlar nedeni ile şikayet edilebilir lakin evinde evcil hayvan diye şikayet edilemez çünkü evcil hayvan yasağı bulunmamaktadır,

*Yüksek bir gürültü yapan apartman sakini için kolluk kuvvetlerinden yardım alabilirsiniz. Gürültü yapmaktan ise genelde gün içinde her zaman kaçınılması gerekmektedir ama özellikle hafta içi 13. 00 ve 15. 00 hafta sonları ise 19. 00 ile 07.00 arasında rahatsız edici bir gürültü yapılması tamamen yasaklanmıştır. Müzik çalar ve benzeri elektronik aletler sadece kişinin bulunduğu yerden duyulacak kadar açılmalı odanın dışına çıkmamalıdır.

Bina Yönetimi Hakkında Şikayet:

Yapılan kanunlar çerçevesinde 8 ve üzeri dairesi bulunan apartmanlar için kesinlikle bir yönetici olmalıdır. Bu kişiler apartman yönetimi için özenle yetiştirilmiş bir şirket tarafından veya apartmandaki bir sakin olabilmektedir. İki türlüde seçim ile başa gelecek olan yöneticiler oyların en az % 51’ ini almalıdır. Yönetici seçiminin ardından 2 apartman sakini daha yönetim kurulu oluşturmak için seçilir. Yönetici ve kurulun görevi apartmandaki refahı sağlamaktır ve yapılan işlemler kaydedilir. Eğer kurul ve yönetici işlerini düzgün yapmıyor ise daire sahipleri ve kiracılar şikayette bulunabiliyor. Şikayetler ise intenet üzerinden ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına gidilmesi halinde yapılabiliyor.

Müteahhit Hakkında Şikayet:

Sizi dolandırmaya çalışan veya bilgileri yanlış vererek sizi kandıran, binanın belirli gerekçeleri karşılayamadığı taktirde, yani bulunduğunuz bina size bir çok probleme neden oluyorsa Müteahhit hakkında şikayette bulunulabiliyor. Şikayet işlemleri ise belediyenin oluşturduğu beyaz masa, müteahhit hakkında yasal işlem başlatmak, Maliye Bakanlığı tarafına şikayet beyannamesi göndermek olarak yapılabilmektedir.