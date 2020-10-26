İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Apartman hakkındaki şikayetler nasıl yapılır? Hangi gerekçeler ile şikayette bulunulabilir?

Apartman hakkındaki tüm şikayetlerin nasıl yapılacağı, hangi gerekçeler şikayet için hak tanır, apartmanda yer alan kimler şikayet edilebilir, müteahhit ve apartman yöneticisi hakkında şikayet nereye yapılır gibi soruların cevapları okuyucular tarafından merak edilmekte.

26 Ekim 2020 Pazartesi 15:18
Apartman hakkındaki şikayetler nasıl yapılır? Hangi gerekçeler ile şikayette bulunulabilir?
Takip Et:

Apartman hayatında bir çok şey eksik ve şikayet olabilmektedir. Şehir bölgelerinde ki yüksek nüfusun fazlaca bir kısmı binalarda yaşamakta, binaların içerdiği genişlik ve kat sayısına bakıldığında ise birbirinden farklı bir çok insanın bir araya geldiğini anlayabiliriz. Komşular arasında bir çok şikayet olması ile sınırlanmıyor bazı binalarda yoğun olarak yönetimden ve müteahhitden de şikayet ediliyor. İnsanların bir  arada sorunsuz yaşayabilmesi için bir takım kurallar sözlü ve yazılı bir biçimde konulmuştur. İnsanların bir arada yaşamasını sağlamak için en bilinen yöntem ise binada yaşayanların özel alanlarını koruyan apartman yönetmeliğidir. Apartman yönetmenliği kanunda ise bina sakinlerine; Kat Mülkiyet Kanunu, Hatalar Kanunu gibi birkaç kanun ile hak verilmiştir. Bu belirtilen kanunlara uymayan komşular veya yönetici farklı bölümlere şikayet edilebilmekte. Yakınma yöntemleri üçe ayrılmaktadır: Belediyeye şikayet etmek, Sulh Ceza Mahkemesi, Kolluk güçlerine şikayet. Bunun dışında apartman sakinleri bir araya gelerek imza toplayabilir ve sorun yaratan kişiyi binadan çıkartabilir. İmza toplandıktan sonra gerekli hukuk işlemleri görülür ve ortaya çıkan karar ile kişinin akıbeti belli olur ama kimseyi uyarmadan hakkında yakınmada bulunmak doğru değildir. Öncelikle sorun çıkartan ile konuşulmalı ve onun tepkisine göre hareket edilmelidir.

Belediyeye Apartman Hakkında Şikayet:

Şikayetler telefon yolu ile verilen numaradan yapılır ve belediye tarafından müdahale edilebilir olmalıdır. Şikayet etmenin iki yolu bulunur, isteğe göre dilekçe yazabilir veya beyaz masa hattını arayabilirsiniz. Şikayet önekleri ise:

*Apartmanın içinde Çöp ev veya çöp sorunları,

*Yansıyan su kullanma problemleri,

*Apartmana bağlı işletmenin yarattığı problemlerde.

Kolluk Kuvvetlerine Apartman Hakkında Yakınma:

Kolluk kuvvetlerine bir çok neden ile şikayette bulunmanız mümkün ama bulunacağınız suçun sizin haklarınızı ihlal etmesi gerekmektedir. Yani size laf atılması , gece yüksek müzik veya ses ile rahatsız edilmeniz, tehdit ve hakarete uğramanız durumunda şikayet edebilirsiniz. Şikayet yöntemleri ise 155 hattı veya intenet üzerindeki şikayet için kullanılan web sitesine gidebilirsiniz.

Ceza Mahkemelerine Apartman ile İlgili Şikayet:

Son olarak uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz. Yapılan tüm uyarı ve önerilere rağmen apartmanda yaşayan kişi ile sorunlar bir türlü halledilmiyorsa mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Yapacağınız suç bildiriminde ise farklı yollar izleyebilirsiniz. Bu yollar ise diğerlerinde olduğu gibi intenet üzerinden veya dilekçe ile suç bildiriminde bulunabilirsiniz.

Hangi Nedenler Çerçevesinde Şikayet Edilebilir:

Belirli kanun, yönetmelik ve haklar ile korunan bina sakinlerinden birisinin bu kuralları ihlal etmesi durumunda şikayette bulunabilir. Bu kural ihlalleri ise bir çok şekilde olabilir:


*Sitenin ortak bölge olarak belirlenmiş yerlerine zarar veren veyahut diğer site sakinlerinin kullanımlarını önlemesi halinde şikayette bulunabilirsiniz.

*Önlemleri haftanın sadece birkaç günü olarak kararlaştırılan halı silkelemelerinin gününde yapılmaması veya sürekli yapılması halinde komşunuzu şikayet edebilirsiniz. Cezası ise en az 3 ay ve en çok 3 yıla kadar uygulanacak hapishane ya da belirli bir ücret ödemesi yolunda olacaktır.

*Apartman içinde yapılacak olan yenileme işlemlerinin hafta içi 8. 30 ile 17. 30 hafta sonları ise 11. 00 ile 17. 30 arasında olmalıdır. Bunun dışında rahatsızlık veren işlemler şikayet edilebilir.

*Apartmanda yaşayan birinden taciz, tehdit veya saldırıya uğrama halinde şikayette bulunabilirsiniz,

*Apartman sakinlerini rahatsız edecek derecede ses yapan evcil hayvanlar nedeni ile şikayet edilebilir lakin evinde evcil hayvan diye şikayet edilemez çünkü evcil hayvan yasağı bulunmamaktadır,

*Yüksek bir gürültü yapan apartman sakini için kolluk kuvvetlerinden yardım alabilirsiniz. Gürültü yapmaktan ise genelde gün içinde her zaman kaçınılması gerekmektedir ama özellikle hafta içi 13. 00 ve 15. 00 hafta sonları ise 19. 00 ile 07.00 arasında rahatsız edici bir gürültü yapılması tamamen yasaklanmıştır. Müzik çalar ve benzeri elektronik aletler sadece kişinin bulunduğu yerden duyulacak kadar açılmalı odanın dışına çıkmamalıdır.

Bina Yönetimi Hakkında Şikayet:

Yapılan kanunlar çerçevesinde 8 ve üzeri dairesi bulunan apartmanlar için kesinlikle bir yönetici olmalıdır. Bu kişiler apartman yönetimi için özenle yetiştirilmiş bir şirket tarafından veya apartmandaki bir sakin olabilmektedir. İki türlüde seçim ile başa gelecek olan yöneticiler oyların en az % 51’ ini almalıdır. Yönetici seçiminin ardından 2 apartman sakini daha yönetim kurulu oluşturmak için seçilir. Yönetici ve kurulun görevi apartmandaki refahı sağlamaktır ve yapılan işlemler kaydedilir. Eğer kurul ve yönetici işlerini düzgün yapmıyor ise daire sahipleri ve kiracılar şikayette bulunabiliyor. Şikayetler ise intenet üzerinden ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına gidilmesi halinde yapılabiliyor.

Müteahhit Hakkında Şikayet:

Sizi dolandırmaya çalışan veya bilgileri yanlış vererek sizi kandıran, binanın belirli gerekçeleri karşılayamadığı taktirde, yani bulunduğunuz bina size bir çok probleme neden oluyorsa Müteahhit hakkında şikayette bulunulabiliyor. Şikayet işlemleri ise belediyenin oluşturduğu beyaz masa, müteahhit hakkında yasal işlem başlatmak, Maliye Bakanlığı tarafına şikayet beyannamesi göndermek olarak yapılabilmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 15:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Apartman şikayeti Nereye YapılırApartman Gürültü şikayeti Nereye YapılırApartman Gürültü şikayetiApartman Yönetici şikayetiApartman Yöneticisi şikayetiApartman Altındaki Kıraathane şikayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Bekçi alım şartları nelerdir? Hangi banka üzerinden para yatırılması lazım?
2020 Bekçi alım şartları nelerdir? Hangi banka üzerinden para yatırılması lazım?
A101 marketleri 29 ekim indirimleri belli oldu
A101 marketleri 29 ekim indirimleri belli oldu
Trabzon'daki kentsel dönüşüme direnen Mustafa Öksüz evini satmıyor!
Trabzon'daki kentsel dönüşüme direnen Mustafa Öksüz evini satmıyor!
Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı
Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı
Bolu'da köyde çıkan yangın 12 evi kül etti
Bolu'da köyde çıkan yangın 12 evi kül etti
İstanbul'da telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada
İstanbul'da telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada

Popüler Haberler

Evde Bakım Maaşı alma şartları nelerdir? Kimler Evde Bakım Maaşı alabilir?
EFT ile para nasıl gönderilir? Hangi günler ve saat kaça kadar gönderilebilir?
İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?
Apartman hakkındaki şikayetler nasıl yapılır? Hangi gerekçeler ile şikayette bulunulabilir?
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 26 Ekim 2020 Pazartesi
Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2020?
Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Amca Cumali Koçavalı kim? Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi Cumali rolünü kim oynayacak?
Fox Tv Baraj dizisi konusu oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler!
BTS kendimi seviyorum şarkısıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı! İşte BTS kendimi seviyorum şarkı sözleri ve videosu!
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne yapılan sözleşmeli hemşire alımı için son başvuru tarihi ne zaman?
Hak sahipliği belgesi nedir? Toki hak sahipliği belgesi nereden alınır? Edevlet Hak sahipliği belgesi çıkarma işlemleri
Gören herkesin dikkatini çeken iddialı saç modelleri listesi 2020
Sosyal yardımlaşma kömür yardımından kimler yararlanabilir? 2020 kömür yardımı almak için gerekli belgeler
Rapor parası hangi tarihler arasında yatar? 2020 Hangi durumlarda rapor parası alınır?
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılıyor? 2020 Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada civciv görmenin tabirleri ve yorumları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.