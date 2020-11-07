Apartman gürültü yasal saatleri kaçtır? Saat kaça kadar apartmanda gürültü olabilir? Apartman gürültüsü nereye şikayet edilir?

Apartman sakinleri, gürültü yapan komşularından şikayetçi olabiliyor. Bu durumda birden fazla kişinin ikamet ettiği apartmanlarda, kişilere bazı hak ve sorumluluklar verilmektedir. Vatandaşlar, belirli saatler dışında kendilerini rahatsız edecek derecede gürültü yapan komşularını polise şikayet edebilme hakkına sahiptir.

Apartman gürültü saatleri kaçtır?

Apartmanda gürültü yapan kişi nereye şikayet edilir?

Belirlenen yasaya göre hafta içi öğlen 13.00 ile 15.00 arasında; gece ise 19.00 ile 07.00 saatleri arasında gürültü yayacak ve rahatsızlığa neden olacak hareketlerin yapılması yasaklanmıştır.

Kişiler gürültü yapan komşularını belediyeye şikayet edebilir. Bunun dışında ALO 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şikayet hattını arayarak da gürültü yapan kişilerin ceza almalarını sağlayabilirler. Gürültü kirliliğine yönelik 1.461 TL idari para cezası uygulanmaktadır.