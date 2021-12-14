İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi: Sandalye ile saldırdı!
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi:...

Apartman Gürültü Şikayeti – Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir? 2022

Şehirleşmenin artması ile birlikte apartmanda yaşamaya alıştık ancak komşuların yaptığı gürültüye pek alışacak gibi değiliz. Peki rahatsız eden komşu nereye şikayet edilir? Detaylar haberimizde...

14 Aralık 2021 Salı 13:58
Apartman Gürültü Şikayeti – Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir? 2022
Takip Et:

Yaşanılan şehirleşme oranının artması ile birlikte artık oturduğumuz apartmanlarda az katlı olmaktan çıkarak çok katlı hale geldi. Çok katlı apartmanlar içerisinde de ne yazık ki gürültü şikayetleri de süregelen bir durum. Eğer sizde komşunuzun yapmış olduğu gürültüden şikayetçi iseniz ve bunu nereye şikayet edeceğinizi bilmiyorsanız bu yazımız sizler için derlendi .

Apartmanda yaşanılan sıkıntılarda eğer komşular defalarca uyarılmasına rağmen bir işe yaramadığı gözlemleniyor ise bu durumu belirli kurumlara şikayet ederek bir sonuca ulaşma imkanınız var. Eğer komşularınızın çok çocuğu varsa ve komşular apartmanda olduklarını unutarak umursamaz bir şekilde davranıyorsa bunun karşılığında artık ne yapacağınızı biliyorsunuz.

Apartmandaki gürültü yaşayan herkesi rahatsız eder

Bazı zamanlarda aile içerisinde bile yaşanan anlaşmazlıklar tabi ki bir çok kişinin yaşadığı apartmanlarda da olmaktadır.  Ancak bu  anlaşmazlıklar daha öteye giderek şiddet olaylarına da sebebiyet vermektedir. Son zamanlarda birçok kişinin bu olaylardan dolayı mahkemelere başvurduğunu bilmekteyiz.  Gürültü yapanlar için başvurmanız gereken yolları anlatmamızın bu yüzden ayrı bir önemi vardır.

Apartmanda gürültü yapmanın cezası

2005 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Kabahatler Kanununda gürültücü komşular için bir madde yer almaktadır. Bu madde ise şöyle ifade edilmiştir;

Madde 36 – (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.

Belirtildiği üzere eğer bir başka kişinin huzurunu bozacak şekilde bir gürültüye neden olan bir kişi için ceza 50 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıntı olarak ise eğer buna sebep olan kişi değil bir işletme ise verilecek ceza 1000- 5000 TL arasında değişmektedir.

Apartmanda yapılan gürültünün desibel sınırı nedir ve hangi saat ve günlerde gürültü yapılmamalıdır?

2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Resmi Gazete’de yayımlanmış olan bir düzenleme ile gürültü şu şekilde ifade edildi;

“Kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme,

Televizyon seyretme, radyo dinleme, her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı gibi ekipmanları kullanmak,

Hava kanalları, temiz ve pis su tesisatı, jeneratör, hidrofor, kompresör, yakma kazanı, asansör, çöp bacaları, mahalle aralarında ve meskenlerde yapılan düğün, asker uğurlamaları ve benzeri kutlamalar,

Evcil hayvan sesleri ile bina içinde yapılacak tadilat nedeniyle oluşan gürültüyü,”

Burada söylenilen sebepler gürültüdür ve bu gürültülerin sürekli olmayıp bazen veya bir kere yapılmış olması durumunu değiştirmemektedir.

Komşum gürültü yapıyor nereye şikayet etmeliyim?

Komşunuzun yapmış olduğu gürültü sebebi ile komşunuz ile anlaşamayıp şikayet etmeye karar verdiyseniz eğer;

İlk olarak kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtaları (Polis, Jandarma, Zabıta) (Kabahatler kanunu gereğince)

Alo zabıta:153

Alo polis: 155

Jandarma: 156

İkinci bir yol olarak ise Cumhuriyet Başsavcılığı (Adliye) (Türk Ceza Kanunu Gereğince)

Ses yapan evcil hayvan besleyen komşu nereye şikayet edilir?

Evde köpek veya kedi besleyen komşularda gürültüden dolayı şikayet edilmektedir çünkü hayvanların ne zaman ses çıkaracakları belli olmamakla birlikte kontrol edilmesi de oldukça zordur. Eğer komşunuz bunun bilincinde ise bunu azaltmak için çabalar. Baktınız komşunuz bu durumu umursamıyor ve sizin konuşmanızda etkili olmuyor o zaman aynı şekilde şikayet etme hakkınız vardır.

Komşum eşine şiddet uyguluyor bunu şikayet etmek istiyorum diyorsanız

Eğer böyle bir durum ile karşılaştıysanız ve bu durum sizi rahatsız edecek gürültü seviyesine ulaştıysa aynı şekilde hem kolluk kuvvetlerine, hemde Cumhuriyet Başsavcılığına  şikayetinizi bildirebilme hakkına sahipsiniz.

Apartmanda gürültü yapan komşu için şikayet dilekçesi öneği

ŞİKAYETÇİ SAHİBİ: adınız soyadınız..

SUÇ TARİHİ: (gürültü yapıldığı tarih)

ŞÜPHELİ : Gürültü yapan komşunun adı soyadı

SUÇ: Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma

NETİCE ve TALEP:

…… İli İlçesi, Mahallesi/Köyü, … Sokağı … Apartmanında ikamet etmekteyim. Apartmanımızda .. nolu dairede ikamet etmekte olan … isimli şahıstan şikayetçiyim. Bu şahıs veya şahıslar gürültü yapmakta ısrar etmekte ve huzurumuzu bozmaktadırlar. Kendilerini defalarca ikaz etmeme rağmen gürültü yapmakta ısrar etmekteler. Kişilerin Türk Ceza Kanununun 123 maddesinde yer alan “Kişilerin Huzurunu ve Sukununu Bozma” Suçunu işlediklerinden kişiler hakkında adli yönden işlem yapılmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim. 13/01/2022 TARİH….

 

 

 


Son Güncelleme: 14.12.2021 13:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KomşuşikayetGürültü Yapan Komşu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz temizliği sırasında yapılan 7 hata nedir?
Yüz temizliği sırasında yapılan 7 hata nedir?
Bağ-Kur'dan SSK'ya geçme şartları nelerdir? Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenlere emekli olma müjdesi
Bağ-Kur'dan SSK'ya geçme şartları nelerdir? Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenlere emekli olma müjdesi
Masa başı iş yapmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Masa başı iş ve meslekler hangileridir?
Masa başı iş yapmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Masa başı iş ve meslekler hangileridir?
Gübre çeşitleri nelerdir? Gübre kullanımı neden önemlidir?
Gübre çeşitleri nelerdir? Gübre kullanımı neden önemlidir?
Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?
Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?
Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Aralık 2021 Pazartesi Nöbetçi eczaneler listesi!
Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Aralık 2021 Pazartesi Nöbetçi eczaneler listesi!

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Apartman Gürültü Şikayeti – Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir? 2022
15 Aralık 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Aralık Çarşamba at yarışı programı
Y: The Last Man dizisinin konusu nedir? Hulu, Y: The Last Man'i yayınlamaya hazırlanıyor
TJK 14 Aralık 2021 Salı at yarışı sonuçları
Oyuncu ve senarist Emre Gönüllü kimdir?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri dizisinin Adam Wilson'ı Kimdir?
Nuri Gökaşan kimdir, nerede doğmuştur? Nuri Gökaşan evli mi? Nuri Gökaşan kaç yaşında?
Alçı Levha Uygulayıcısı ne kadar maaş alıyor?
Netflix Kulüp'ün konusu ve oyuncu kadrosu
Emekliye seyyanen zam var mı? Temmuz 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Devlet Yardımları almak için nerelere başvuru yapılabilir? Nakdi Para Yardımı yapan yerler nerelerdir? Bunlardan Kimler Faydalanabilir?
TV8 En Şık Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
En iyi animasyon filmleri listesi
Oyuncu Öykü Çelik kimdir? Hangi yapımlarda yer almıştır?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis ( Caner Topçu ) kimdir?
Çifte Tehlike filminin konusu nedir? Çifte Tehlike filminin oyuncu kadrosu
İstanbul Drone şampiyonası ne zaman?
Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.