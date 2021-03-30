Apandisit rahatsızlığı için ameliyata alınan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti

4 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği üzücü olay Sakarya'da yaşandı.

Sakarya'da yaşanan üzücü olayda Duru ailesinin 4 yaşındaki küçük kızları Elif Duru dün evlerinde oyun oynadığı sırada aniden rahatsızlandı. Küçük kız ailesi tarafından hemen hastaneye ulaştırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan ilk muayenede küçük kızın apandisitinin patladığı tespit edildi ve Elif Duru hemen ameliyata alındı. Ancak talihsiz kız ameliyat sırasında doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Küçük kızın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Duru'nun cansız beden ailesinie teslim edildi ve bugün kılınan kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.