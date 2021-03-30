İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

Apandisit rahatsızlığı için ameliyata alınan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Sakarya'da yaşayan Duru ailesinin 4 yaşındaki kızları Elif Duru apandisit rahatsızlığı için kaldırıldığı hastanede ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

30 Mart 2021 Salı 23:28
Apandisit rahatsızlığı için ameliyata alınan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Takip Et:

4 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği üzücü olay Sakarya'da yaşandı.

Sakarya'da yaşanan üzücü olayda Duru ailesinin 4 yaşındaki küçük kızları Elif Duru dün evlerinde oyun oynadığı sırada aniden rahatsızlandı. Küçük kız ailesi tarafından hemen hastaneye ulaştırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan ilk muayenede küçük kızın apandisitinin patladığı tespit edildi ve Elif Duru hemen ameliyata alındı. Ancak talihsiz kız ameliyat sırasında doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Küçük kızın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Duru'nun cansız beden ailesinie teslim edildi ve bugün kılınan kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ELİF DURUSakarya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum nedir?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum nedir?
Kirvelik nedir? Kirve nasıl olunur?
Kirvelik nedir? Kirve nasıl olunur?
Günlük burç yorumları; 31 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 31 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
Nisan 1 WhatsApp komik şaka mesajları
Nisan 1 WhatsApp komik şaka mesajları
Şehirler arası seyahat yasak mı?
Şehirler arası seyahat yasak mı?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç günde gelir? 2021 Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç günde gelir? 2021 Sokağa çıkma yasağına uymama cezası

Popüler Haberler

2021 KPDK toplantısı ne zaman yapılacak?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, EDHO 188. bölüm izle
Survivor 2021 12. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 30 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
Kirvelik nedir? Kirve nasıl olunur?
Yeni seçim barajı kaç olacak?
Bugün hangi maçlar var? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye - Letonya maç özeti ve golleri izle | TRT Spor Türkiye - Letonya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Çukur Celasun öldü mü? Kubilay Aka neden Çukurdan ayrıldı?
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte karakterini kim canlandırıyor? Hasan Kaçan kimdir?
Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Şahika kimdir? Güneş Emir hakkında bilgiler
Yaralı Kalbim 47. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Emin kimdir? Onur Şan biyografisi
Hekimoğlu KANAL D yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, Hekimoğlu 43. bölüm izle
Survivor 2021 30 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 12. hatfa SMS sıralaması
Baraj Fox TV yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, Baraj 33. bölüm izle
Yaralı Kalbim 55. bölüm fragmanı 31 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Masumlar Apartmanı Psikolog kimdir? Seda Akman biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.