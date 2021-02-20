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Antalya'nın sahilleri turistlere kaldı, polisler sıkı bir denetim yaptı

Antalya'da tatil yapan turistler, sokağa çıkma yasağından muaf oldukları için sahillere akın etti. Sahildeki turist kalabalığı, polis tarafından kontrollerden geçti. Kontrolleri yapılan turistler, güneşin tadını çıkarmaya devam etti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:32
Antalya'nın sahilleri turistlere kaldı, polisler sıkı bir denetim yaptı
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Türkiye’nin turist kenti olan Antalya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece turistler sokağa çıkabiliyor. Polis ekipleri, sahil boyunda denetimler yaptı.

Antalya’da hava sıcaklığı 15 derece ölçülürken denizin sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü. Hafta sonu kısıtlamasından etkilenmeyen turistler, soluğu sahillerde aldı. Konyaaltı sahilinin karşısındaki otellerde kalan turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren sahildeydi. Kimi turistler güzel havanın ve denizin tadını çıkartırken kimi turistler sadece güneşlenmeyi seçti.

Konyaaltı Sahili’ndeki turist yoğunluğundan ötürü polis ekipleri denetimi arttırdı. Yerli halk ve turistler kontrol edildi. Pasaport ve evrakları kontrolden geçen turistler güzel havanın tadını çıkarmaya devam etti. Sahil yolundaki araçların da izin belgeleri kontrol edildi. Yerli halk tarafından daha çok kullanılan Konyaaltı Sahili Beach Park bölgesi boş kaldı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:32
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSahilTuristKonyaaltı SahiliPlajCovid-19KoronavirüsSalgın
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