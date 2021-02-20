Antalya'nın sahilleri turistlere kaldı, polisler sıkı bir denetim yaptı

Türkiye’nin turist kenti olan Antalya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece turistler sokağa çıkabiliyor. Polis ekipleri, sahil boyunda denetimler yaptı.
Konyaaltı Sahili’ndeki turist yoğunluğundan ötürü polis ekipleri denetimi arttırdı. Yerli halk ve turistler kontrol edildi. Pasaport ve evrakları kontrolden geçen turistler güzel havanın tadını çıkarmaya devam etti. Sahil yolundaki araçların da izin belgeleri kontrol edildi. Yerli halk tarafından daha çok kullanılan Konyaaltı Sahili Beach Park bölgesi boş kaldı.
Son Güncelleme: 20.02.2021 15:32