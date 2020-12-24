Antalya'dan yine tepki çeken korona virüs partisi görüntüleri geldi

Korona virüs ile mücadele sürecinde kritik bir noktadan geçerken geçtiğimiz günlerde getirilen yeni tedbir ve kısıtlamaların vaka sayılarına yansıması sevinç ile karşılanırken, bugün yine Antalya'dan tepki çeken parti görüntüleri geldi.

Dün gece Antalya'da 50'den fazla kişinin oluşturduğu bir grup binanın terasında konfeti ve yaktıları meşaleler ile yılbaşı kutlamış ve bir çok vatandaş bu kritik süreçte şuursuzca yapılan kutlamaya sosyal medyada tepki göstermişti. Bu olaylardan sonra polis harekete geçmiş ve toplam 113 bin liralık idari para cezası kesmişti.

Sosyal mesafe ve maskesiz verilen bu görüntülerden sonra tepki çeken bir başka görüntü yine Antalya'da bugün geldi. Konyaaltı ilçesinde bir mahallede yaklaşık 30-35 kişilik bir grup insan mahallede bulunan bir binanın teras katında koronavirüs gerçeğinden habersiz gibi çılgınca eğlendi. Niçin ve neden eğlendikleri belli olmayan kişilerin sosyal mesafe ve maske kuralını bir kenara attıkları, alkol aldıkları görüldü. Arkadaş grubu eğlendikleri o anları birbirlerine sarılarak fotoğrafladı, drone ile de kayıt altına aldı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Diğer yandan sosyal medyada bir çok vatandaş haklı olarak bu düşüncesiz görüntülere tepki gösterdi.