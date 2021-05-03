Antalya'daki bir otelde maskesiz mesafesiz korona partisi görenlere pes dedirtti

17 günlük kapanmada bunu fırsata dönüştürmek isteyenler kendilerini tatil bölgelerine attı. Sosyal medyada yayılan bir video ile Antalya İli Manavgat İlçesinde bir otelde çekilen sosyal mesafesiz maskesiz iç içe eğlenilen korona partisi görüntüleri alınan kuralların hiç ciddiye alınmadığını gösterdi.

Kuralların hiçe sayıldığı parti ise görüntülerin sosyal medyada yayılması ile ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde binlerce kişi iç içe maskesiz ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendiği anlar görünüyor. Öte yandan görüntülerde sadece otel çalışanlarının maske taktığı görülüyor.

