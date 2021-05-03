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Antalya'daki bir otelde maskesiz mesafesiz korona partisi görenlere pes dedirtti

Ülke genelinde artan korona-virüs vakalarını azaltmaya yönelik gidilen alınan 17 günlük tam kapanma kararı ile bunu fırsata çevirmek isteyenler otellere akın etti. Manavgat’ta bir otelde çekilen parti görüntüleri ise görenleri şok etti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:17
Antalya'daki bir otelde maskesiz mesafesiz korona partisi görenlere pes dedirtti
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17 günlük kapanmada bunu fırsata dönüştürmek isteyenler kendilerini tatil bölgelerine attı. Sosyal medyada yayılan bir video ile Antalya İli  Manavgat İlçesinde  bir otelde çekilen sosyal mesafesiz maskesiz iç içe eğlenilen korona partisi görüntüleri alınan kuralların hiç ciddiye alınmadığını gösterdi.

Kuralların hiçe sayıldığı parti ise görüntülerin sosyal medyada yayılması ile ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde binlerce kişi iç içe maskesiz ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendiği anlar görünüyor. Öte yandan görüntülerde sadece otel çalışanlarının maske taktığı görülüyor.




Son Güncelleme: 03.05.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKoronapartisi
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