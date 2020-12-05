Antalya'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem anları canlı yayında oyun oynayan çocuğun kamerasına yansıdı!

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:26
Antalya
ve civarında yaşanan deprem
sonrası herkes depremin büyüklüğünün ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. AFAD, depremin büyüklüğünün 5,2 olduğunu söyledi. Kandilli, depremin büyüklüğünün 5,5 olduğunu dile getirdi.
Yaşanan deprem sonrasında halkın yaşadığı endişe kısıtlamalara rağmen sokaklara çıkmalarına sebep oldu. Deprem anına oyun oynarken yakalanan bir çocuksa o an yaşadığı korku ve panik sosyal medya canlı yayınına böyle yansıdı.
Son Güncelleme: 05.12.2020 18:26
Takip Et: