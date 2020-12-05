İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Antalya'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem anları canlı yayında oyun oynayan çocuğun kamerasına yansıdı!

Antalya'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem canlı yayında oyun oynayan çocuğun kameralarına yansıdı. Sosyal medya üzerinden yayın yapan çocuğun deprem anında yaşadığı panik kameraya yansıdı. Deprem anına yakalanan çocuğun yaşadığı paniği gören herkes çocuğun ne durumda olduğunu merak etmeye başladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:26
Antalya'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem anları canlı yayında oyun oynayan çocuğun kamerasına yansıdı!
Takip Et:

 

Antalya ve civarında yaşanan deprem sonrası herkes depremin büyüklüğünün ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. AFAD, depremin büyüklüğünün 5,2 olduğunu söyledi. Kandilli, depremin büyüklüğünün 5,5 olduğunu dile getirdi.

Yaşanan deprem sonrasında halkın yaşadığı endişe kısıtlamalara rağmen sokaklara çıkmalarına sebep oldu. Deprem anına oyun oynarken yakalanan bir çocuksa o an yaşadığı korku ve panik sosyal medya canlı yayınına böyle yansıdı.




Son Güncelleme: 05.12.2020 18:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaDepremOyunOynayanÇocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-16 operasyonu için düğmeye bastı
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-16 operasyonu için düğmeye bastı
Karısını tüfek ile vuran cani koca tutuklandı
Karısını tüfek ile vuran cani koca tutuklandı
Antalya açıklarında büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana geldi
Antalya açıklarında büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana geldi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Aralık sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Aralık sonuçları açıklandı mı?
Koronavirüs tedavisi gören Haldun Dormen, taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Haldun Dormen, taburcu edildi
Çocuklarını görmeye giden baba kayınpederi tarafından öldürüldü
Çocuklarını görmeye giden baba kayınpederi tarafından öldürüldü

Popüler Haberler

BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
AGİ ödemesi nasıl hesaplanır? 2020 AGİ kimlere verilir?
Kimsesizler'e katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Betül öğretmen karakteri kimdir?
Elektronik eşya severlere müjde! Media Markt büyük cuma indirimleri başladı!
Atv canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
PUBG en iyi hasar veren silahlar hangileri?
Survivor yarışmacısı Okay kimdir? Okay Köksal hakkında bilgiler!
Levent Can sağlık durumu nasıl? Kalp krizi geçiren ünlü oyuncunun son sağlık durumu ne?
Kişisel beyan formu nedir, beyan formu ne işe yarar?
2020 Bakliyat ve Hububat market fiyatları
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Çocukluk dizisinde Hayalet karakterini Batuhan Gelenler canlandırıyor
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt doğum tarihi
Bir Annenin Günahı dizisindeki Nazan karakteri Kimdir? Nefise Karatay dizideki rolü ve hayatı
Kuzey Yıldızı dizisinde Bulut karakterini Armağan Oğuz canlandırıyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.