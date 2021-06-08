Antalya’da yapılan bir inşaatta istinat duvarının bulunduğu toprak kaydı! 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Şatırlı Mahallesi’nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde istinat duvarı yapımı için iş makinası ile çalışma yapıldı.

KAYAN TOPRAĞIN OLUŞTURDUĞU ÇUKURA DÜŞTÜ

Yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprağın kayması ile birlikte 24 yaşındaki kepçe operatörü Ferdi A. çukura düştü. Öte yandan inşaat başında bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Ç. kazayı yaralı olarak atlattı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından yararlılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleşerek tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşındaki Hüseyin Ç.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor