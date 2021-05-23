Antalya'da yangın paniği

Tehlikeli anların yaşanması ile hava yardımı ile helikopterler müdahale etti. 2 yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme çalışmaları yapıldı. Yangının çıktığı yerin bataklık olması ekiplerin işini zorlaştırdı. Seralara yangın sıçramaması için işçilerde ellerinden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştı. Kuş cenneti olarak bilinen bölge de yavru kuşlar gazeteciler tarafından kurtarıldı. Yapılan araştırmalar dahilinde aynı yerde her yıl yangın çıktığı da öğrenildi.
Son Güncelleme: 23.05.2021 18:13