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Antalya'da yangın paniği

Antalya’dan son dakika haberine göre çıkan yangın herkesi korkuttu. Sazlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek devam etti. Geniş alana yayılan korkutucu yangın söndürülmek için çok güçlük çekildi. İtfaiyenin müdahalelerine rağmen seralara yanaşan yangın neden çıktığı merak ediliyor. Antalya da çıkan yakın hakkında merak edilenler haberimizde

23 Mayıs 2021 Pazar 18:13
Antalya'da yangın paniği
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Antalya’da Muratpaşa İlçesine bağlı Kundu bölgesinde sazlık yerde çıkan yangın sabah saatlerinde çıktı. Nedeni belli olmayan yangın 3 saat boyunca itfaiye tarafından söndürülmeye çalışıldı. Kısa sürede yayılan yangın korkulu anlar yaşattı.  Yangının çıktığı yerin yakınlarında seraların ve yerleşik hayatın olması da tehlikeli anları yaşattı. Yangının kontrol altına alınması için önemler alınsa da devamlılığı sürdü.

Tehlikeli anların yaşanması ile hava yardımı ile helikopterler müdahale etti. 2 yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme çalışmaları yapıldı. Yangının çıktığı yerin bataklık olması ekiplerin işini zorlaştırdı. Seralara yangın sıçramaması için işçilerde ellerinden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştı. Kuş cenneti olarak bilinen bölge de yavru kuşlar gazeteciler tarafından kurtarıldı. Yapılan araştırmalar dahilinde aynı yerde her yıl yangın çıktığı da öğrenildi.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaYangınSeraItfaiye
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