Antalya'da yangın paniği

’da Muratpaşa İlçesine bağlı Kundu bölgesinde sazlık yerde çıkansabah saatlerinde çıktı. Nedeni belli olmayan yangın 3 saat boyuncatarafından söndürülmeye çalışıldı. Kısa sürede yayılan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangının çıktığı yerin yakınlarındaların ve yerleşik hayatın olması da tehlikeli anları yaşattı. Yangının kontrol altına alınması için önemler alınsa da devamlılığı sürdü.

Tehlikeli anların yaşanması ile hava yardımı ile helikopterler müdahale etti. 2 yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme çalışmaları yapıldı. Yangının çıktığı yerin bataklık olması ekiplerin işini zorlaştırdı. Seralara yangın sıçramaması için işçilerde ellerinden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştı. Kuş cenneti olarak bilinen bölge de yavru kuşlar gazeteciler tarafından kurtarıldı. Yapılan araştırmalar dahilinde aynı yerde her yıl yangın çıktığı da öğrenildi.