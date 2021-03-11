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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı!

Antalya ilinin Finike ilçesi jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekletirilen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

11 Mart 2021 Perşembe 21:51
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı!
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Antalya’nın Finike ilçesine bağlı jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ıuyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine M.K. isimli şahsın Hasyurt Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evde yapılan arama sonucunda, 50 gram metamfetamin, 20 gram skunk, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile bir av tüfeği bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Uyuşturucu OperasyonuAntalyaFinikeJandarma
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