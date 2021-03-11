Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı!

’nınilçesine bağlıekipleri tarafından gerçekleştirilen ıuyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine M.K. isimli şahsın Hasyurt Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evde yapılan arama sonucunda, 50 gram metamfetamin, 20 gram skunk, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile bir av tüfeği bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.