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Antalya'da turistleri taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı! Bilanço 1 ölü 2 yaralı

Antalya'nın turizm bölgesinde meydana gelen trafik kazasında turistleri taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı. Kazada 27 yaşındaki araç sürücüsü hayatını kaybetti.

02 Ekim 2020 Cuma 00:45
Antalya'da turistleri taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı! Bilanço 1 ölü 2 yaralı
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1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Antalya'da meydana geldi.

Antalya'ya turist olarak gelen kişileri Belek'ten alıp havaalanına götüren ve sürücünün Osman A. olduğu minibüs yolda seyir halindeyken,karşı yönden gelen sürücüsü Baver Elkatmış olan bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan ve kullanılmaz hale otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı.


Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonrasında Elkatmış sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ekipler olay yerinde yaptıkları ilk sağlık muayesinde araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.Minibüste bulunan  turistlerden ise 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken talihsiz otomobil sürücüsünün cansız bedeni ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 00:45
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