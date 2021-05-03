Antalya'da tepki çeken o otel kapatıldı!

7'den 70'e herkesin tepkisini çeken olay dün Antalya'da lüks bir otelde yaşandı.

Pandemi dolayısıyla tam kapanmanın yaşandığı bu süreçte Antalya'da bir otelde maske ve mesafenin hiçe sayıldığı parti görüntüleri dün sosyal medya düştü. Pandemi sürecinde getirilen kısıtlamaların, maske ve mesafenin tamamen unutulduğu o görüntüler herkesin tepkisini çekmişti.

Otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi

Tepki çeken o otel ile ilgili olarak Antalya Valiliği'nden önemli bir açıklama geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı,herkesin haklı olarak tepkisini çeken o görüntülere üzüldüğünü söyledi ve görüntülerin kendilerine ulaştıktan hemen sonra olayla ilgili olarak inceleme başlattıklarını ifade etti. Yapılan incelemeler sonrasında otel yetkililerininde partiyi kabul ettiğini belirten Vali Yazıcı, otelin pandemi döneminde hizmet vermek şartlarından olan güvenli turizm sertfikasını iotal ettiklerini duyurdu. Böylelikle otelin pandemi döneminde kapatılmış olduğunu belirtti.

Kentteki bazı otellerde aksaklıkların olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, otel yetkililerinden daha fazla gayret ve titizlik göstermelerini istedi.