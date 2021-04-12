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Antalya’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi

Antalya’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik ekipler tarafından yapılan operasyonda 232 adet İslami, Roma, Helenistik, Avrupa Orta Çağ ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edilen tarihi eser, sikke ve objeler ele geçirildi. Olay ile ilgisi olduğu saptanan 1 kişi gözaltına alındı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 23:21
Antalya’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen ve Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri ile birlikte düzenlenen operasyonda K.U adlı bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenirken gelen ihbarla harekete geçen ekipler iki farklı adrese baskın düzenledi. Baskında yakalanan şüpheli K.U’nun evinde yapılan aramalarda 232 adet İslami, Roma, Helenistik, Avrupa Orta Çağ ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi sikke ve yüzük, çeşitli obje, anfora şişe ele geçirildi.

Diğer yandan aramalar sırasında 5 adet define tarama çubuğu bulunarak bunlara el koyuldu. Evde ele geçirilen tarihi eserler Müzeye teslim edildi. Ele geçirilen eserlerin yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu eserlerden olduğu belirlendi.

Şüpheli K.U hakkında işlem başlatılarak gözaltına alındı.




Son Güncelleme: 12.04.2021 23:21
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTarihi Eser Kaçakçılığı
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