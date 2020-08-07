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Antalya'da taciz şoku! Şüpheli yakalanarak polise teslim edildi

Antalya'da gerçekleşen olayda 13 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği ileri sürülen 55 yaşındaki E.K. çevre vatandaşlar tarafından yakalanılarak polise teslim edildi.

07 Ağustos 2020 Cuma 13:08
Antalya'da taciz şoku! Şüpheli yakalanarak polise teslim edildi
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Antalya'daki gerçekleşen olayda  öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi  bulunan bir iş yerinde gerçekleşti.


Olay Antalya’da öğle saatlerinde meydana geldi. Antalya Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleşti. Şüphelenen esnaf kameraları gözlem altına aldığında E.K adlı kişinin H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiğini gördü. E.K. iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Çevre esnafın linç etmesinden dolayı şüpheli hemen araca bindirilip karakola götürüldü. Soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 07.08.2020 13:08
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTaciz
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