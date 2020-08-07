Antalya'da taciz şoku! Şüpheli yakalanarak polise teslim edildi

07 Ağustos 2020 Cuma 13:08
Antalya'daki gerçekleşen olayda öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi bulunan bir iş yerinde gerçekleşti.
Olay Antalya’da öğle saatlerinde meydana geldi. Antalya Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleşti. Şüphelenen esnaf kameraları gözlem altına aldığında E.K adlı kişinin H.G. adlı erkek çocuğunu taciz
ettiğini gördü. E.K. iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Çevre esnafın linç etmesinden dolayı şüpheli hemen araca bindirilip karakola götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 07.08.2020 13:08
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