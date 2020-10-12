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Antalya'da seyyar satıcı, kendisini cep telefonuyla çeken kadın zabıtaya saldırdı

Antalya’da görev başında olan bir kadın zabıta seyyar satıcıyı cep telefonu ile kaydederken seyyar satıcı hırsızlık yapmıyoruz ya diyerek kadın zabıtaya saldırdı..

12 Ekim 2020 Pazartesi 20:47
Antalya'da seyyar satıcı, kendisini cep telefonuyla çeken kadın zabıtaya saldırdı
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Öğrenilen bilgilere göre olay Antalya Muratpaşa İlçesinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri günlük denetimlerini gerçekleştirirken bir kişinin cadde üzerinde izinsiz maske sattığını tespit etti.Seyyar satıcıya uyarıda bulundular.


Tezgahını cadde üzerinden kaldırmak istemeyen ve adının Emrah olduğu öğrenilen seyyar satıcı  duruma tepki gösterdi. Bu arada olay anını bir kadın zabıta kamera altına alarak kaydetti. Bu durumu gören seyyar satıcı iyice sinirlendi.

Kadın zabıtaya bağırarak üzerine doğru yürüyen tepkili satıcı derdiniz nedir hırsızlık yapmıyoruz ya diyerek bağırdı.

Seyyar satıcı kadın zabıtanın üzerine yürüyerek tehditler savurarak eline vurdu ve telefonu almak istedi bir yandan da bağırıp çağırmaya devam etti.

Kadın zabıta çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek polisi aramalarını rica etti.Polisin geleceğini anlayan seyyar satıcı  hemen olay yerinden ayrıldı.



Son Güncelleme: 12.10.2020 20:47
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSeyyar Satıcı
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