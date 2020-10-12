Antalya'da seyyar satıcı, kendisini cep telefonuyla çeken kadın zabıtaya saldırdı

Öğrenilen bilgilere göre olay Antalya Muratpaşa İlçesinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri günlük denetimlerini gerçekleştirirken bir kişinin cadde üzerinde izinsiz maske sattığını tespit etti.Seyyar satıcıya uyarıda bulundular.

Tezgahını cadde üzerinden kaldırmak istemeyen ve adının Emrah olduğu öğrenilen seyyar satıcı duruma tepki gösterdi. Bu arada olay anını bir kadın zabıta kamera altına alarak kaydetti. Bu durumu gören seyyar satıcı iyice sinirlendi.

Kadın zabıtaya bağırarak üzerine doğru yürüyen tepkili satıcı derdiniz nedir hırsızlık yapmıyoruz ya diyerek bağırdı.

Seyyar satıcı kadın zabıtanın üzerine yürüyerek tehditler savurarak eline vurdu ve telefonu almak istedi bir yandan da bağırıp çağırmaya devam etti.

Kadın zabıta çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek polisi aramalarını rica etti.Polisin geleceğini anlayan seyyar satıcı hemen olay yerinden ayrıldı.

