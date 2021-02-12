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Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı

Akşam saatlerinde Antalya Manavgat'ta sebze-meyve deposu olarak kullanılan ve içerisinde plastik kasaların olduğu bir iş yeri alev alev yandı.

12 Şubat 2021 Cuma 00:24
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
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Şans eseri can kaybı yada yaralanmanın olmadığı yangın faciası akşam saatlerinde Antalya Manavgat'ta yaşandı.

Gelen son dakika haberine göre kentte meyve sebze satımı yapan Mehmet Çelik'a ait olan depoda henüz bilinmeye nedenle yangın çıktı. Alevlerin aniden büyümesiyle birlikte bölgedeki vatandaşları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İçerisinde plastik kasaların bulunduğu, meyve ve sebzelerin olmadığı depoya itfaiye ekipleri 10 arazöz ile müdahele etti.

Zarar 2,5 milyon lira

Depoda meyve ve sebze olmamasına rağmen, boş plastik kasaların tutuşmasıyla birlikte alevleri kontrol altına almak zorlaştı ve yoğun süren 2-2,5 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı. Deponun tamamı küle dönerken, yaklaşık olarak 2,5 milyon lira zarar olduğu tahmin edilliyor.

Öte yandan yangının çıktığında depoda kimsenin olmadığı ve deponun sahibininde evine gitmek üzere depodan ayrıldığı ve üzücü haberi yolda aldığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:24
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMeyve Sebze DeposuAlev Alev
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