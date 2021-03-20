Antalya'da makas terörü! 1 ölü 3 yaralı

1 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası saat:15.30 sularında Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre Evren Y. isimli sürücünün kullandığı otomobil yolda hızla ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yolda savruldu ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı ve ardından yol kenarındaki kaldırımda bekleyen iki kadına çarptı. Araç daha sonra elektrik direğine çarparak ancak durabildi.
Kazayı gören bir vatandaş otomobilin hızla ilerlediğini ve makas atmasıyla birlikte kontrolünü kaybederek kazaya sebep olduğunu anlattı.
Son Güncelleme: 20.03.2021 18:41