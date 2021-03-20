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Antalya'da makas terörü! 1 ölü 3 yaralı

Antalya Muratpaşa'da yolda seyir halinde makas atan sürücü 1 kişinin ölümüne , 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

20 Mart 2021 Cumartesi 18:41
Antalya'da makas terörü! 1 ölü 3 yaralı
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1 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası saat:15.30 sularında Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Evren Y. isimli sürücünün kullandığı otomobil yolda hızla ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yolda savruldu ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı ve ardından yol kenarındaki kaldırımda bekleyen iki kadına çarptı. Araç daha sonra elektrik direğine çarparak ancak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede kaldırımda bekleyen iki kadının ve araç sürücüsünün yaralandığını, motosiklet sürücüsünün ise hayatını kaybettiğini tespit etti.Polis üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsünün ismini belirlemek için çalışma başlattı.

Kazayı gören bir vatandaş otomobilin hızla ilerlediğini ve makas atmasıyla birlikte kontrolünü kaybederek kazaya sebep olduğunu anlattı.

 

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 18:41
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşaTrafik KazasıMakas Terörü
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