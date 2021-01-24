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Antalya'da korkutan yangın! Daire alevlere teslim oldu

Antalya'da Bir apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu. Alev topuna dönen dairedeki yangın güçlükle söndürülürken üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

24 Ocak 2021 Pazar 20:33
Antalya'da korkutan yangın! Daire alevlere teslim oldu
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Öğrenilenlere göre akşam saatlerinde çıkan yangın Antalya Kepez ilçesi Şelale Mahallesinde 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar hemen durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu.

Hızla yükselen alevler nedeniyle üst katta mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 1 saatlik bir çalışma ile yangın söndürebildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen kişiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Apartman komple boşaltılırken yanan daire kullanılmaz hale geldi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 



Son Güncelleme: 24.01.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaYangın
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