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Antalya'da korkunç saldırı

Antalya'da lüks bir ciple 3 kişi trafikte seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Gerçekleşen silahlı saldırıda başlarından vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:45
Antalya'da korkunç saldırı
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Antalya Kepez ilçesinde bir caddede meydana gelen olayda trafikte seyir halinde bulunan lüks bir cipin içerisinde bulunan 3 kişi trafik ışığına yaklaşırken yavaşladıkları sırada kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından silah ile saldırıya uğradı. 


Gerçekleşen saldırı sırasında başlarından vurularak ağır yaralanan şoför ile araçta bulunan bir yolcu hayatını kaybederken saldırıdan yaralı bir şekilde kurtulan yolcu ise en yakın hastaneye kaldırıldı.

Cadde ortasında gerçekleşen bu olay ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSokak Ortası İnfaz
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