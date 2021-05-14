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Antalya'da korkunç olay! Kabloyla asılmış halde bulundu

Antalya'da yakınlarının evine gittiği 32 yaşındaki İpek A. kablo ile asılı bir şekilde ölü bulundu.

14 Mayıs 2021 Cuma 16:07
Antalya'da korkunç olay! Kabloyla asılmış halde bulundu
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Antalya’da gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Alanya’da yaşayan 32 yaşındaki İpek A. adlı kişinin evine giden yakınları kapıyı açmayan kadının evine girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Genç kadın bir kablo ile boynundan asılı bir halde ev içerisinde bulundu.

Korkunç olay sabah saatlerinde Alanya’nın Çarşı mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Eve gelen yakınları İpek A.’yı odanın kapısına boynunda bir kablo ile asılı bir şekilde buldu. Olayı hemen yetkililere haber veren yakınları büyük şok geçirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Yapılan kontrollerde İpek A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri kadının cansız bedenini savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna gönderdi. Korkunç olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Son Güncelleme: 14.05.2021 16:07
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Anahtar Kelimeler:
IntiharAntalya
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