Antalya'da korkunç olay! 3 kişi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi

Aralarında alacak verecek meselesi yüzüden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci olay Antalya Kepez'de yaşandı.

İlçede emlak alım satımı yapan Nihat Taşardı, kendisiyle aynı sektörde iş yapan ve aralarında anlaşmazlık bulunan Mehmet Ateş ve Mustafa Tepe ile konuşmak için araç içinde buluştu. Bir süre sonra seyir halinde olan araç yol kenarında durdu ve 3'lü konuşmaya başladı.

İKİSİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHAR ETTİ

Aralarında tartışma çıkması ve tartışmanın büyümesiyle birlikte arkada oturan Nihat Taşardı tabancasını çıkarıp önce araç sürücüsü Mustafa Tepe'yi ardındanda yanında ki Mehmet Ateş'i vurdu.Taşardı, ardından aynı silahı başına dayadı ve ateşledi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gele ekipler yaptıkları ilk incelemede Nihat Taşardı ile Mustafa Tepe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Mehmet Ateş ise ağır yaralı olarak yapılan ilk müdaheleden sonra hastaneye kaldırıldı.Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Ölenlerin durumu öğrenip gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Nihat Taşardı ve Mustafa Tepe’nin cansız bedenleri olay yerindeki incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili olarak soruşturmasını sürdürüyor